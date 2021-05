Lily Allen: War’s das mit der Popstar-Karriere?

16.05.2021 18:45 Uhr

Lily Allen könnte noch in diesem Jahr ihr West End-Debüt geben.

Die inzwischen 36-Jährige erwägt einen Karrierewechsel und könnte ihr Debüt in London geben, wenn die Theater noch in diesem Jahr wieder eröffnen.

„Lily Allen hat noch mehr zu bieten“

Ein Insider sagte der Zeitung „The Sun on Sunday“: „Lily ist dafür bekannt, ein Popstar zu sein, aber sie hat noch viel mehr zu bieten. Es wird eine Herausforderung sein, aber sie hat sehr viel Lust, ihre Zähne in ein neues Projekt zu hauen. Es wird angenommen, dass die Proben noch in diesem Sommer beginnen werden.“ Durch den möglichen Wechsel würde Lily in die Fußstapfen ihres Bruders Alfie und ihres Mannes David Harbour treten, der vielleicht am besten für seine Hauptrolle in ‚Stranger Things‘ bekannt ist.

Von Depressionen geplagt

Lily Allen – die Marnie (8) und Ethel (9) mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper hat – gab zuvor zu, dass sie sich schwergetan hatte, sich mit den Anforderungen der Mutterschaft zu arrangieren.

Der Popstar versank inmitten ihrer Erziehungskämpfe in Depressionen. Mittlerweile hat sich die Situation aber gebessert und nun will die Musikerin frischen Wind auch in ihren Berufsalltag bringen. Fans können also gespannt sein. (Bang)