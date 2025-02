Nach amourösem Gerücht um David Harbour Lily Allen will sich Tattoo für Widerstandskraft stechen lassen

Lily Allen gibt sich kämpferisch in schwieriger Zeit. (rho/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 21:16 Uhr

Nach einer Therapie und einem weisen Ratgeber möchte sich Lily Allen ein Tattoo für mehr Widerstandskraft stechen lassen. Eine Ankündigung kurz nach den Gerüchten um eine neue Liebe ihres Ehemanns David Harbour.

Erst letzte Woche hat Lily Allen verraten, dass sie sich Anfang des Jahres für einen mehrwöchigen Aufenthalt in ein Treatment Center begeben hat. In dem Behandlungszentrum, dessen Fachgebiet sie nicht bekannt gegeben hatte, habe die 39-Jährige zu mehr Stärke gefunden. In einer neuen Folge ihres BBC-Podcasts "Miss Me?" sprach sie nun darüber, dass sie sich ein Tattoo in Erinnerung an die Zeit stechen lassen möchte.

Lily Allen hat verraten, dass ihr Aufenthalt in einem Traumazentrum sie dazu inspiriert habe, sich eine symbolische Tätowierung über das Akzeptieren von Schmerz stechen zu lassen. Die Sängerin hatte sich selbst in die Klinik eingewiesen, nach den Krisengerüchten um ihre Ehe mit "Stranger Things"-Star David Harbour (49).

Laut einem Bericht der "Daily Mail" beendete die Mutter von zwei Töchtern (aus einer früheren Beziehung) die Beziehung zu Harbour im Dezember, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er die Promi-Dating-App Raya nutzte. Über die Partnervermittlungsplattform hatte der Schauspieler 2019 auch Lily Allen kennengelernt.

Während ihres Aufenthalts in dem Therapiecenter habe die Engländerin ein Buch über "Selbstmitgefühl" gelesen und sie erzählte in der aktuellen Podcast-Aufnahme, wie sehr es sie beeindruckt habe. Nun wolle sie sich eine Formel für mehr mentale Stärke stechen lassen: "Leiden x Schmerz = Widerstand".

Sie fügte hinzu: "Man muss sich mit dem Schmerz auseinandersetzen, sich dem Schmerz stellen und den Schmerz akzeptieren. Liebe den Schmerz, streichle den Schmerz, du musst sagen: 'Das ist schmerzhaft'. Es ist in Ordnung, dass Dinge schmerzhaft sind und dass du Schmerz fühlst, schlag ihn weg. Wenn du ihn wegschlägst, wehrst du dich dagegen und das ist die Ursache für dein eigentliches Leiden."

David Harbour soll bereits neue Freundin haben

Diese Kampfparolen gab die Musikerin von sich, nachdem am Wochenende die "Mail on Sunday" enthüllte, dass ihr Noch-Ehemann mit Model und Schauspielerin Ellie Fallon (27) zusammen gesehen worden sein soll. Sie sollen sich seit einigen Monaten kennen und sie soll ihn schon auf seiner Neujahrsreise nach Indien begleitet haben, wo er mit einer geheimnisvollen Frau gesehen wurde.

Es wird vermutet, dass Fallon den Seriendarsteller in der US-Stadt Atlanta kennengelernt habe, wo er seit einem Jahr lebt, um die fünfte und letzte Staffel von "Stranger Things" zu drehen.