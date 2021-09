Lily Collins hat geheiratet: Ein Märchen für die Ewigkeit

Lily Collins, hier auf einem Event in London, hat am 4. September geheiratet. (wue/spot)

07.09.2021 23:17 Uhr

Die Schauspielerin Lily Collins hat am Wochenende in Colorado ihren Verlobten Charlie McDowell geheiratet. Was wie ein Märchen begonnen habe, sei nun für immer Realität.

Lily Collins (32) hat ihren Partner fürs Leben gefunden. Sie hat auf Instagram verkündet, dass sie am 4. September ihren Verlobten Charlie McDowell (38) geheiratet hat. Die Schauspielerin und der Regisseur veröffentlichten Bilder von einem magischen Wochenende.

Noch nie habe sie so sehr zu jemandem gehören wollen wie zu McDowell – und nun werde sie seine Ehefrau sein, schreibt Collins zu einem Bild, auf dem sie sich innig küssen und das die Schauspielerin in einer märchenhaften Hochzeitsrobe zeigt. Er trägt klassisch einen dunklen Anzug. „Ich war nie glücklicher“, erklärt sie zu einem weiteren Foto, auf dem sie in die Kamera strahlt und er seine Augen nicht von ihr abwenden kann.

„Magisch ist ein ziemlich guter Anfang“

Auf einer dritten Aufnahme sind sie vor einem kleinen Wasserfall zu sehen. „Was als Märchen begonnen hat, ist nun für immer meine Realität“, schwärmt die 32-Jährige. Sie werde niemals beschreiben können, wie überirdisch das vergangene Wochenende gewesen sei, „aber magisch ist ein ziemlich guter Anfang“. Im September 2020 hatte Collins auf Instagram bestätigt, dass die beiden sich verlobt hatten.

Auch McDowell postete zwei der Bilder, die in Dunton Hot Springs in Colorado entstanden sind. Das Resort bezeichnet sich als „romantische Geisterstadt“ aus dem 18. Jahrhundert. Er habe die „großzügigste, aufmerksamste und wunderschönste Person“ geheiratet, die er kenne. Der Regisseur liebe Collins und werde den Moment vor dem kleinen Wasserfall nie vergessen.

Zahlreiche Promis gratulierten dem Märchenpaar zudem zur Hochzeit. „Ich freue mich so sehr für euch beide“, erklärte Reese Witherspoon (45). Unter anderem auch Chloe Grace Moretz (24), Maria Sharapova (34), Diane Kruger (45), Sarah Hyland (30), Vanessa Hudgens (32) und Sara Smapaio (30) ließen ihre Glückwünsche da.