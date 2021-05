Lily James als Pamela Anderson kaum wiederzuerkennen

Sebastian Stan und Lily James auf dem ersten offiziellen Setbild von "Pam and Tommy". (jom/spot)

08.05.2021 13:45 Uhr

In "Pam and Tommy" wird die wilde Romanze von Pamela Anderson und Tommy Lee in einer Miniserie verfilmt. Die Hauptdarsteller Lily James und Sebastian Stan sind in ihren Rollen kaum wiederzuerkennen.

Lily James (32, „Mamma Mia! Here We Go Again“) und Sebastian Stan (38, „Avengers: Infinity War“) verkörpern in einer neuen Miniserie Pamela Anderson (53) und Tommy Lee (58). Jetzt hat der Streamingdienst Hulu erste Setbilder seiner Produktion „Pam and Tommy“ veröffentlicht, auf denen die Hauptdarsteller kaum wiederzuerkennen sind. James zeigt sich mit blonder Mähne, verführerischem Blick und berühmtem Stacheldraht-Tattoo am Oberarm. Stan hat sich ebenfalls mit originalgetreuen Tattoos dem Vorbild angepasst. Schwarze Haare, einige Halsketten und Piercings komplettieren den Rocker-Look.

James postete ein weiteres Bild von sich im sexy Leder-Outfit und kommentierte es mit einem Anderson-Zitat: „Es ist großartig, blond zu sein. Wenn Leute wenig von einem erwarten, macht es Spaß, sie zu überraschen.“ Stan tat es ihr gleich, zeigte sich auf einem weiteren Foto oberkörperfrei und in Lederhose und zitierte den Schlagzeuger: „Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden, wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen.“ Für einen Lacher im Netz sorgte Seth Rogen (39, „Die Highligen Drei Könige“), der als Dieb des legendären Sex-Tapes des Paares zu sehen sein wird. „Meine Co-Stars sehen viel cooler aus als ich“, schrieb er zu einem Schnappschuss, auf dem er in seinem weniger startauglichen Look zu sehen ist.

Eine Ehe mit vielen Schlagzeilen

Die Beziehung zwischen Pamela Anderson und Tommy Lee führte seinerzeit zu zahlreichen Schlagzeilen. Das Paar heiratete 1995, nachdem es sich gerade einmal 96 Stunden lang kannte. Während der Flitterwochen drehten sie einen privaten Sex-Film, der später gestohlen und daraufhin im Internet wie auch auf Kassette vertrieben worden ist. Einen Gerichtsstreit um den veröffentlichten Privatporno verloren Lee und Anderson damals. Das Video gilt heute als der meistverkaufte Pornofilm der Welt. Nach drei turbulenten und skandalträchtigen Ehejahren reichte Pamela Anderson 1998 die Scheidung ein. Die beiden haben die gemeinsamen Söhne Dylan (23) und Brandon (24).