Film Lily James und Rupert Friend übernehmen Hauptrollen in ‚Photo Booth‘

Lily James - Met Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2025, 10:00 Uhr

Die beiden Schauspieler werden in dem emotionalen Thriller über eine zerbrechende Ehe zu sehen sein.

Lily James spielt an der Seite von Rupert Friend in ‚Photo Booth‘ mit.

Die 36-jährige Schauspielerin wird in dem Film die Rolle der Jean übernehmen – einer gefeierten Performance-Künstlerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, die stets ihre Ambitionen über die Familiengründung gestellt hat. Doch als sie und ihr Ehemann Ben (gespielt von Rupert Friend) einen Rückschlag in ihrem Versuch erleiden, ein Kind zu bekommen, beginnt Ben eine Affäre mit Millie (Raffey Cassidy) – und diese wird schwanger.

Der Film erzählt, wie Jean sich entscheidet, Millie in ihr gemeinsames Zuhause aufzunehmen. ‚Photo Booth‘ markiert das Spielfilm-Regiedebüt von Spencer und Lloyd Harvey, die bisher als Filmemacher und Fine-Art-Fotografen tätig waren. In einem Statement erklärten sie: „‚Photo Booth‘ ist die Geschichte, die wir erzählen mussten – tief verwurzelt in der Auseinandersetzung mit Vermächtnis und den Entscheidungen, die uns ausmachen.“

Die Regisseure fügten hinzu: „Als Geschwister und Filmemacher fühlen wir uns schon immer zu emotional vielschichtigen, charakterzentrierten Geschichten hingezogen, die sich zwischen Selbstausdruck und Identität bewegen.“ Der Film sei für das Duo sehr persönlich. „Und mit der unglaublichen Lily James als unsere furchtlose Jean – das wird elektrisierend. Wir können es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was sie daraus macht.“

Gabrielle Stewart, CEO von HanWay Films, fügte hinzu: „‚Photo Booth‘ ist ein echter Pageturner, in dem intime Beziehungen mit messerscharfen Dialogen offengelegt werden. Rupert Friend ist eine fantastische Ergänzung des Casts – als ebenbürtiger Gegenpart zu Lily James in diesem intensiven Kammerspiel zu dritt.“