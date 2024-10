Patchwork-Harmonie Linda Evangelista posiert mit Sohn Augustin und Salma Hayek

Salma Hayek (l.), Augustin James und Linda Evangelista bei den Innovator Awards in New York City. (ncz/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 21:46 Uhr

Linda Evangelista und Salma Hayek zeigen, wie Patchwork-Harmonie aussehen kann: Das Model und die Schauspielerin posierten bei den Innovator Awards gemeinsam mit Evangelistas Sohn Augustin, aus deren ehemaliger Beziehung mit Salma Hayeks Ehemann.

Model Linda Evangelista (59) und Schauspielerin Salma Hayek (58) sind ein Paradebeispiel für eine gelungene Patchworkfamilie – und haben das nun einmal mehr bei einem Event gezeigt. Bei den Innovator Awards in New York City posierten die beiden am Dienstagabend (29. Oktober) mit Evangelistas Sohn Augustin James (18) aus deren Beziehung mit François-Henri Pinault (62), mit dem Salma Hayek seit 2009 verheiratet ist.

Hayek, der bei dem Event der "Innovator Award for Entertainment & Altruism" verliehen wurde, trug eine ärmellose rote Robe. Evangelista war in einen weißen Anzug mit schwarzem Rollkragen-Oberteil gekleidet. Sohn Augustin, ganz in Schwarz gekleidet, posierte mit beiden Frauen im Arm für die Kameras.

Auf Instagram teilte Hayek mehrere Fotos des Abends, darunter auch einige gemeinsame mit Linda Evangelista und Augustin, zudem einige Schnappschüsse mit Penélope Cruz (50). "Penelope & Linda, ich danke euch so sehr für eure magischen Worte, dass ihr mich gefeiert habt, dass ihr mich liebt, dass ihr mich unterstützt und dass ihr eine Säule der Kraft in meinem Leben seid."

Gelungene Patchworkfamilie

Erst vor wenigen Wochen zeigte Salma Hayek mit einem Instagram-Post zum 18. Geburtstag von Augustin, wie gut die Beziehung zu ihrem Stiefsohn ist. "Dein sanftes Herz ist wie heilende Streicheleinheiten in unserem Leben, weil du allen um dich herum Wärme und Licht bringst. Bring weiter das Lachen und die Freude. Wir lieben dich so sehr", schrieb die Schauspielerin zu einer Reihe Fotos.

Linda Evangelista war zwischen 2005 und 2006 rund vier Monate mit François-Henri Pinault liiert und brachte im Oktober 2006 den gemeinsamen Sohn zur Welt. Erst 2011 wurde öffentlich, wer der Vater ist. Salma Hayek ist seit 2009 mit dem französischen Unternehmer und CEO der Kering-Gruppe verheiratet, die beiden haben eine im September 2007 geborene Tochter.