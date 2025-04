Stars Linda Evangelista: Sie spricht über ihren misslungenen Schönheitseingriff

Linda Evangelista October 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 11:00 Uhr

Linda Evangelista verriet, dass sie nach ihrem misslungenen Schönheitseingriff immer noch „nicht in den Spiegel schauen“ könne.

Das 59-jährige Supermodel verklagte CoolSculpting auf 50 Millionen US-Dollar, nachdem die Prominente 2016 durch eine nicht-chirurgische Fettgefrierbehandlung dauerhaft entstellt worden war.

Linda hatte sich nach dem Eingriff im Jahr 2021 einer Therapie unterzogen, da es ihr nach dem Schönheitseingriff schwergefallen sei, sich selbst zu mögen. In der ‚Beauty‘-Ausgabe des ‚Harper’s Bazaar‘-Magazins sagte Evangelista: „Ich muss eine Therapie machen, um zu mögen, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, und ich kann immer noch nicht in den Spiegel schauen.“ Das Model versuche, sich mit all ihren Fehlern selbst zu lieben. Der Star erklärte: „Ich arbeite daran und versuche, mich selbst zu mögen, mit all meinen Fehlern, und mich selbst zu lieben.“ Linda hatte sich im Jahr 2018 einer beidseitigen Mastektomie unterzogen, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Mit den daraus resultierenden Narben und denen von anderen medizinischen Behandlungen, komme sie jedoch gut zurecht.