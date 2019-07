Linda Hamilton: So sehr schwärmt sie von Arnold Schwarzenegger

Samstag, 20. Juli 2019 21:45 Uhr

„Terminator: Dark Fate“ -Schauspielerin Linda Hamilton sprach jetzt darüber, wie aufgeregt sie sei, ihre Rolle in der Science-Fiction-Reihe zusammen mit ihrem 35-jährigen Kollegen und guten Freund Arnold Schwarzenegger zu wiederholen.

Das Duo erschien in diesem Jahr bereits gemeinsam auf der San Diego Comic-Con, um für den Film zu werben. Hamilton ist darin wieder als Sarah Connor zu sehen, zum ersten Mal seit dem Durchbruch des Films von 1991, „Terminator 2: Tag der Abrechnung“. Schwarzenegger, der nach seinem Auftrittt im allerersten Teil aus dem Jahr 1984 zu Ruhm gelangte, kehrt auch dieses Mal zurück, aber in einer eher mysteriösen Rolle.

„Ich liebte es, mit ihm zu drehen“

Hamilton erzählte gegenüber „ET Online“: „Ich habe es geliebt, mit Arnold zu arbeiten. Ich habe mich einfach so gefreut, als ich ihn wiedergesehen habe „. Sie fügte hinzu: “ Es war einige Jahre her. Und ich habe immer noch diese Zuneigung zu ihm, die so tief geht, dass sie sich gerade in diesem Film noch mal voll und ganz gefestigt hat.“ Und weiter schwärmte die Schauspielerin: „Ich liebte es, körperlich mit ihm zu arbeiten, ich liebte es, ihn im Trailer zu sehen, ich liebte es, mit ihm zu spielen“, fuhr sie fort. „Es ist jetzt die Spitze einer 35-jährigen Beziehung, und das bedeutet mir wirklich etwas.“

Böse Roboter und ein neuer Terminator

Während seines Zusammentreffens mit Linda Hamilton auf der Comic Con teilte Arnold Schwarzenegger ebenfalls seine Begeisterung darüber, wieder mit ihr vor der Kamera zu stehen. „Ist es nicht großartig? Das ganze Team ist wieder zusammen“, staunte er auf der Bühne in Las Vegas mit seinem Co-Star an seiner Seite.“ Es ist so fantastisch“.

Der mit Spannung erwartete Film stammt von „Deadpool“ -Regisseur Tim Miller und Produzentenlegende James Cameron, der zum ersten Mal seit der äußerst erfolgreichen Fortsetzung wieder für die Franchise zurückkehrt. „Dark Fate“ zeigt Hamilton als Sarah Connor, die die Welt gegen böse, selbstbewusste Roboter verteidigt, die die Menschheit auslöschen wollen. Außerdem wird Mackenzie Davis als neuer Hybrid-Terminator vorgestellt.