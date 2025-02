Kurz nach neuem Liebeskummer-Song Linda Hesse bestätigt Trennung vom Vater ihres Kindes

Linda Hesse lebt nun vermutlich allein mit Sohn Freddie. (rho/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 23:46 Uhr

Gerade erst feierte sie die Veröffentlichung ihres neuen Herzschmerz-Songs. Nun macht Schlagersängerin Linda Hesse die Trennung von ihrem Partner publik. Dabei dachte sie einst, dass er "der Richtige" wäre.

Ihr gemeinsamer Sohn ist erst ein Jahr alt: Schlagersängerin Linda Hesse (37) gibt die Trennung von ihrem Lebensgefährten nach drei Jahren Beziehung bekannt.

2022 verliebten sich die Musikerin und ihr Freund Steffen. Schon im darauffolgenden Frühjahr 2023 wurde ihr Sohn Freddie geboren. Jetzt ist die Beziehung vorbei, wie die "SuperIllu" berichtet. "Mein Wunsch einer Familie hat sich nicht erfüllt. Ich habe keinen Liebespartner mehr, aber wir bleiben Eltern. Das versuchen wir aufs Allerbeste hinzukriegen", bestätigt Hesse dem Magazin.

Vielen fehlt der Mut, es alleine zu schaffen

Seit der Trennung würde sie viel Zeit in Berlin verbringen. "Ich habe meine Basis dort nie aufgegeben und gerade in meiner neuen Situation tut mir Berlin gut. Ich ziehe vor jeder Frau den Hut, die sich für einen Neuanfang entscheidet", deutet sie an, dass es keine leichte Entscheidung war. Sie wisse aber auch, dass vielen der Mut fehle, es alleine hinzukriegen.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die deutschsprachige Sängerin noch ihren Liebeskummer-Song "Ein gebrochenes Herz". Darin singt die gebürtige Harzerin unter anderem: "Du bist traurig und zerrissen / Zwischen verfluchen und vermissen / Du drehst fast durch, es tut so weh".

Emotionale Schmerzen, die sie offenbar selbst in den letzten Monaten durchgemacht haben muss. Immerhin schien der Vater ihres Sohnes der vermeintlich Richtige gewesen zu sein. "Ich habe das nicht so recht geglaubt, wenn mir Freunde in meiner Single-Zeit gesagt haben, dass man es spürt, wenn der Richtige kommt. Wir beide haben sofort gecheckt, dass wir einfach zusammen sein wollen", sagte Hesse während der Schwangerschaft noch gegenüber "Bild". Daher habe das Paar sich so schnell für Nachwuchs entschieden.

Aber schon damals schlug die 37-jährige Sängerin auch ernste Töne an: "Auch in der tollsten Beziehung ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist Randale und Liebe."