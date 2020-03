Linda Zervakis: K.O. in Corona-Quarantäne!

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – und dann waren die Nerven von Linda Zervakis am Ende! Nach vier Tagen in Corona-Quarantäne hat die ‚Tagesschau‘-Sprecherin ihren ersten Lagerkoller erlitten. Das berichtet die 45-Jährige in ihrem Instagram-Video-Tagebuch. „Folgt jungen, frischen Influencern, die selbst in der Krise gut aussehen und ihre Ernährung umstellen. Mein Abend ist gelaufen“, schreibt die zweifache Mutter völlig desillusioniert.

Was war passiert? Nach einem Österreich-Urlaub hatte sich Familie Zervakis im heimatlichen Hamburg in freiwilligen Hausarrest begeben. Statt also in der ‚Tagesschau‘ über Corona zu berichten, wollte die Journalistin ihren Followern ganz persönliche Einblicke in ihren privaten Quarantäne-Alltag liefern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Linda Zervakis (@lindazervakis) am Mär 15, 2020 um 6:17 PDT

Frikadellen-Fiasko

Ging ganz gut los, doch bereits an Tag zwei folgten erste Tiefschläge: „Eigentlich lief bislang alles ganz gut. Bis es zum Kochen kam. Ich kann es einfach nicht.“ Schuld an der schlechten Laune waren missratene Frikadellen. Deshalb widmete sie sich am dritten Tag lieber dem fröhlichen Fensterputz. Doch an Tag vier war wieder Schluß mit lustig.

„Seit heute haben wir das Schulmaterial bekommen, was unsere Schule wirklich ganz fantastisch organisiert hat. (…) Aber, irgendwie habe ich den ganzen Vormittag damit zugebracht das alles zu verstehen. Zwischendurch Hunger, Durst, Vase kaputt gegangen, Schoko in den Teppich getreten, Spüma ausräumen etc. ”

Völlig erschöpft verabschiedete sich Zervakis von ihren Followern. Allerdings nur bis zum nächsten Morgen. An Tag fünf postete die Tagesschausprecherin nämlich ein Video von sich beim Kickern – mit dem Titel „Schulsport“. Im Hintergrund hört man süßen Kindergesang – und auf Mamas Gesicht sieht man ein extrabreites Grinsen.