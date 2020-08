20.08.2020 20:15 Uhr

Linda Zervakis verrät ihren Alkohol-Geheimtrick

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis ist am kommenden Samstag bei Barbara Schöneberger in der Radioshow zu Gast und plaudert aus dem Nähkästchen.

Die sonst so professionelle Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis hegt einen eher ungewöhnlichen Wunsch. Ganz unkonventionell möchte sie das Studio mal mit einem Moonwalk betreten.

Mit Moonwalk in die Show

Im Gespräch mit Barbara Schöneberger für deren barba radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ erzählt sie: „Irgendwann mache ich es in der ‚Tagesschau‘: Wenn der Gong kommt und dann im Moonwalk rein. Wie geil wäre das?“

Was wohl die Zuschauer sagen, wenn Zervakis ins Studio geschlittert kommt?

Das trinkt Linda am Liebsten

In dem Radiointerview spricht die Tagesschau-Sprecher auch über ihre alkoholischen Vorlieben, denn sie hat herausgefunden, welchen Alkohol sie besser verträgt und welchen eher nicht.

„Inzwischen weiß ich, dass ich Schnaps besser vertrage als Wein“, so Linda. Wieviel feuchtfröhliche Abende sie wohl brauchte, um das heraus zu finden?

Das ist ihr Alkohol-Geheimtrick

Doch noch viel lieber als Schnaps scheint sie Gin Tonic zu trinken – und dabei genau ihre Grenzen zu kennen: „Ich kann einen Abend besser mit drei Gin Tonic, aber dann ist auch gut.“

Und weiter: „Und dann fange ich an dem Barkeeper zu sagen: ‚Tu‘ mal so als sei das Gin Tonic. Mach den genauso, aber lass den Gin weg‘“, deckt sie ihren Geheimtrick auf.

Ferien an der Ostsee

Wie viele andere auch, musste Linda ihren Urlaub verlegen. Statt in ihre Heimat nach Griechenland ging es an die Ostsee, wo die Temperaturen nicht immer für harmonische Stimmung sorgten. „Ich bin halt wirklich so eine Frostbeule, dass schon die komplette Familie tierisch genervt ist“, so Zervakis.

Das komplette Interview mit Linda Zervakis gibt es am Samstag, den 22. August 2020, ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr.