Lindsay Lohan: Die Stiefmutter haut zu

Donnerstag, 27. Dezember 2018 11:45 Uhr

Kate Major, die Stiefmutter von Schauspielerin Lindsay Lohan, wurde am ersten Weihnachtstag von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Die (erst 36-jährige) Stiefmutter von Lindsay Lohan, Kate Major, wurde am ersten Weihnachtsfeiertag festgenommen. Sie war mit dem Bus unterwegs in die Weihnachtsferien, die sie in Allentown, Pennsylvania verbringen wollte. Major habe den Busfahrer attackiert und versucht, das Fahrzeug selbst zu steuern, so „Just Jared“ unter Berufung auf lokale Berichterstattungen.

„Wild auf den Knöpfen herumgedrückt“

Major stand wohl unter Drogeneinfluss. Sie beschimpfte den Busfahrer und verlangte von ihm anzuhalten, nachdem sie ihre Haltestelle verpasst hatte. Beim darauffolgenden Stop sei sie zunächst mit dem Fahrer ausgestiegen, habe sich dann aber hinters Steuer gesetzt und, so „Just Jared“, „wild auf den Knöpfen herumgedrückt und gefragt, wo die Bremse ist.“

Ein Mitreisender zog sie aus der Fahrerkabine, die Polizei nahm sie wenig später in Gewahrsam. Gegen eine kolportierte Zahlung von 2.500 Dollar kam Major auf Kaution frei.