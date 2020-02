Lindsay Lohan dreht mit Mickey Rourke

Lindsay Lohan hat anscheinend ihren nächsten Spielfilm geplant, diesmal als Polizistin neben dem Oscar-Nominierten Mickey Rourke („The Wrestler“). Der übernatürliche Thriller trägt den Namen „Cursed“.

Lohan war zuletzt in der MTV-Reality-Serie „Lindsay Lohans Beach Club“ und als Jurorin bei „The Masked Singer Australia“ zu sehen. Laut dem „Hollywood Reporter“ befindet sie sich bereits in endgültigen Verhandlungen für die Rolle in dem von Ian Holt geschriebenen und von Steven R. Monroe inszenierten Film. Monroe produzierte unter anderem 2010 das Remake des Kultklassikers „I Spit on Your Grave“.

Story rund um einen Killer und Geiseln

Noch in diesem Sommer beginnen die Dreharbeiten. „Cursed“ erzählt die Geschichte des bekannten Psychiaters Dr. David Elder (Rourke), der sich mit der Polizistin Mary Branigan (Lohan) zusammenschließt. Sie wollen verhindern, dass ein entkommener Psychiatrie-Patient fünf Menschen tötet, die er in einem abgelegenen Haus als Geiseln hält. Das Casting des Films wurde von Debra McCarthy übernommen.