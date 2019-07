Lindsay Lohan feiert ihren Geburtstag mit Nackt-Foto

Dienstag, 2. Juli 2019 12:20 Uhr

Lindsay Lohan postete anlässlich ihres 33. Geburtstages ein Nackt-Selfie von sich. Die ‚Girls Club – Vorsicht bissig!‘-Darstellerin wurde am Dienstag (02. Juli) 33 Jahre alt. Um ihren Ehrentag zu feiern, überraschte sie ihre Follower auf Instagram mit einem Schnappschuss, auf dem sie nackt vor einem Spiegel posierend zu sehen ist und dabei ihren Körper mit ihren Armen und Beinen verdeckt.

Unter das intime Foto postete sie lediglich zwei Emojis mit einer Schleife und einem Geburtstagskuchen. Lindsay verriet in einem weiteren Video in ihrer Instagram Story, dass sie mit Freunden unterwegs zum gemeinsamen Dinner war. Ein zweiter Clip verriet zudem ihre Rückkehr zur Musik. Bekleidet in nur einer weißen Bluse ist sie dabei zu sehen, wie sie sich zu einem instrumentalen Lied im Hintergrund bewegt.

Quelle: instagram.com

Ist ein Comeback in Sicht?

Erst letzten Monat zeigte die Sängerin, dass sie wieder im Studio ist und hart an ihrem neuen Album arbeitet, das Erste nach ‚A Little More Personal (Raw)‘ aus dem Jahr 2005. Auf dem Social Media Foto zeigte sich die ‚Bossy‘-Sängerin hinter einem Mikrofon und mit Kopfhörern, während sie auf Musiknoten schaute.