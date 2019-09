Lindsay Lohan hat in der Disco ihr eigenes Klo

Die 33-jährige Sängerin hat ihre eigenen vier Wände in einer Disco. Das verriet jetzt ihre Bekannte Jackie ‘O’ Henderson in der ‘The Kyle and Jackie O’-Show. Demnach habe die Radiomoderatorin während eines Termins in Sydney eine Disco besucht.

Bis sie plötzlich auf Toilette musste: „Ich bin in diesem Nachtclub auf diese öffentliche Toilette gegangen und überall standen Mädels dafür an.“

Quelle: instagram.com

Bis plötzlich ein Leibwechter Lohans gekommen sei und sie zu einer anderen Toilette geführt habe: „Es gab nur eine Kabine, an deren Tür stand: ‚Nicht benutzen‘ – sie ist nur für Lindsay reserviert.“

„Ich kam mir ein bisschen dumm vor“

Wirklich wohl habe sie sich aber nicht gefühlt: „Er hat draußen auf mich gewartet. Ich kam mir schon irgendwie ein bisschen dumm vor.“ Derweil hatte Lohan erst vor kurzem ihren eigenen ganz besonderen Auftritt im Radio.

Denn in der ‚The Kris Fade Show‘ von ‚Virgin Radio‘ stellte sie vor einem Monat in einem 30-Sekunden-Teaser ihre neue Single ‚Xanax‘ vor, die schon sehr bald veröffentlicht werden soll.

Moderator Kris erzählte von dem Song: „Der Song handelt von Ängsten und Druck und davon, auf sich selbst zu achten. Und ich finde das ziemlich cool. Ich denke, da steckt eine sehr wichtige Nachricht hinter.“

Schon im Juni hatte Lohan verraten, dass sie sich darauf vorbereite, ihre Karriere als Sängerin wieder anzukurbeln. Der Star teilte ein Foto von sich in einer schwach beleuchteten Studiokabine und hielt den Instagram-Post mit einem Kopfhörer-Emoji fest.