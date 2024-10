Beauty & Fashion Lindsay Lohan ist ein großer Fan ihrer rothaarigen Kolleginnen Julia Roberts und Julianne Moore

Lindsay Lohan - Irish Wish screening NYC March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2024, 16:00 Uhr

Lindsay Lohan verriet, dass sie ihre rothaarigen Kolleginnen Julia Roberts und Julianne Moore schon immer „bewunderte“.

Die ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘-Schauspielerin hat ihre natürliche Haarfarbe schon immer geliebt und freute sich darüber, ältere Stars auf der großen Leinwand zu sehen, die ihre Haarfarbe teilten, als sie wegen ihres Aussehens von Leuten verspottet wurde.

Auf die Frage, wessen Haare sie immer bewunderte, erzählte Lindsay gegenüber dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin: „Ich glaube, als ich aufwuchs, ist es immer Julia Roberts gewesen, da ich mich mit meinen roten Haaren gut mit ihr identifizieren konnte. Und Julianne Moore. Ich glaube, das liegt an den Rothaarigen. Ich mochte meine eigene Haarfarbe schon immer – ich sah zu ihnen auf und bewunderte sie. Wenn man jung und in der Schule ist und Sommersprossen hat, besonders als ich aufwuchs, machten sich die Leute manchmal über mich lustig, also musste ich andere Leute nachahmen, die älter waren und diese Phase schon hinter sich hatten.“ Die 38-jährige Darstellerin fügte hinzu, dass sie ein großer Fan von Haar-Accessoires ist: „Ich mag Haar-Accessoires. Ich liebe eine Schleife oder ein Stirnband, wenn es funktioniert, oder? Neulich habe ich versucht, ein Stirnband zu tragen, da ich mich so wie in ‚Clueless – Was sonst!‘ fühlte, so wie Alicia Silverstone. Aber ich muss einen Weg finden, damit es funktioniert. Denn ich liebe Stirnbänder. Ich meine, ich liebe es, manchmal ein Stirnband aufzusetzen, aber dann mache ich mir immer Sorgen darüber, dass meine Haare platt werden.“