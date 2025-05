Stars Lindsay Lohan: Sohn könnte bald ein Geschwisterchen haben

Lindsay Lohan - Irish Wish screening NYC March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 09:00 Uhr

Lindsay Lohan sagt, dass ihr Sohn bald ein Geschwisterchen haben könnte.

Die 38-jährige Schauspielerin, die durch Filme wie ‚Freaky Friday‘ und ‚Mean Girls‘ berühmt wurde, sprach in einem neuen Interview für die Sommer-Titelgeschichte von ‚Elle‘ über das Muttersein und die Möglichkeit, ihre Familie zu erweitern.

„Ich dachte mir: ‚Er braucht einen Freund'“, sagte sie über ihren Sohn Luai, den sie mit ihrem Mann Bader Shammas hat. Lindsay begrüßte Luai im Jahr 2023, im Juli wird er bereits zwei Jahre alt. Die Schauspielerin erklärte nun, dass sie nun darüber nachdenkt, ein zweites Kind zu bekommen. „Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in einer anderen Welt leben, in der es für Frauen so wichtig ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, besonders in der Mutterschaft“, fügte sie hinzu. Lindsay sagte auch: „Wir machen es wichtig. Aber wenn man ein Kind hat, denkt man sich auch: ‚Oh, mein Kind braucht ein Kind zum Spielen.‘ Ich weiß nicht, ob es egoistisch ist – aber ich denke mir: ‚Ich brauche mehr als ein Kind, das sich um mich kümmert, wenn ich älter bin.'“

Die Schauspielerin, die selbst drei Geschwister hat, sagte, sie finde Freude daran, ihren Sohn aufwachsen zu sehen und zu lernen, Mutterschaft und Karriere unter einen Hut zu bringen. Lindsay und Bader (37) gaben sich 2022 das Ja-Wort und haben ihre Beziehung weitgehend privat gehalten. Seit sie Mutter geworden ist, hat Lindsay offen über die Herausforderungen und Triumphe des Lebens nach der Geburt gesprochen. Nach Luais Geburt teilte sie ein Spiegel-Selfie auf Instagram und schrieb online: „Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper in diesen Monaten der Schwangerschaft und jetzt der Genesung erreichen konnte. Ein Baby zu bekommen ist die größte Freude der Welt!“