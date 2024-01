Am Flughafen in New York Lindsay Lohan: Zum ersten Mal mit ihrem Baby gesichtet

Lindsay Lohan wurde 2023 Mutter eines Sohnes. (nah/spot)

SpotOn News | 07.01.2024, 18:15 Uhr

Lindsay Lohan ist zum ersten Mal zusammen mit ihrem Baby in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die junge Mutter war mit ihrem Ehemann am Flughafen in New York unterwegs.

Schauspielerin Lindsay Lohan (37) ist seit einem halben Jahr Mutter. Nun wurde erstmals zusammen mit ihrem Sohn Luai in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die "Daily Mail" veröffentlichte Fotos, auf denen auch Lohans Ehemann Bader Shammas zu sehen ist. Die Familie war am Flughafen New York unterwegs.

Star schützt ihr Baby vor der Öffentlichkeit

Im Kinderwagen schob die Schauspielerin das rund sechs Monate alte Kind vor sich hin. Mit einem Tuch verdeckte sie die Sicht zum Baby. Sowohl Lindsay Lohan als auch ihr Partner trugen eine Maske, um sich vor sämtlichen Krankheiten zu schützen.

Die unter anderem aus "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag" bekannte Schauspielerin hatte im März in einem Instagram-Beitrag bekannt gemacht, dass sie und ihr Partner ein Kind erwarten. "Wir sind gesegnet und aufgeregt", kommentierte sie ein Foto eines Babystramplers, auf den "Coming soon" (dt.: "Kommt bald") aufgedruckt war. Mitte Juli 2023 war es dann endlich so weit und Baby Luai kam zur Welt.