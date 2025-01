Sensation bei Sportevent Linkin Park: Mega-Show beim Champions-League-Finale geplant?

Linkin Park um Frontfrau Emily Armstrong werden in München auftreten. (ili/spot)

SpotOn News | 05.01.2025, 14:15 Uhr

Die US-Rockband Linkin Park soll für die Halbzeitshow des Champions-League-Finales 2025 in München gebucht sein. Für die Band um Frontfrau Emily Armstrong ist es ein weiterer Höhepunkt ihrer Comeback-Tour.

Die US-Rockband Linkin Park (seit 1996) steht wohl vor einem der größten Auftritte ihrer Karriere. Wie die britische "The Sun" unter Berufung auf einen Insider berichtet, wird die Gruppe die Halbzeitshow beim Champions-League-Finale am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena gestalten. Der Auftritt könnte sich in eine Serie von Konzerten einreihen, mit denen die Band nach ihrer sensationellen Rückkehr 2024 die Musikwelt im Sturm erobert.

"Linkin Park haben den Deal unterschrieben und werden die Halbzeitshow beim Champions-League-Finale spielen", verrät die gut informierte Quelle. "Es wird ein wirklich aufregendes Konzert, bei dem sie einige ihrer größten Hits wie 'One Step Closer' und 'Papercut' sowie neue Songs performen werden."

Video News

Ein würdiger Nachfolger

Die Band tritt damit in große Fußstapfen – im vergangenen Jahr hatte noch Lenny Kravitz (60) die Halbzeitshow des Finales gestaltet. Wie der Insider weiter ausführt, passt der Auftritt perfekt in die Tourplanung der Band: "Die Show findet während einer Pause ihrer Welttournee statt, sodass sie vor und nach dem Konzert Zeit zum Entspannen haben werden."

Für Linkin Park markiert der mögliche Auftritt einen weiteren Höhepunkt ihres beeindruckenden Comebacks. Mit der neuen Frontfrau Emily Armstrong (38), die nach dem tragischen Tod von Chester Bennington (1076-2017) zur Band stieß, hat die Gruppe zu alter Stärke zurückgefunden. Erst im September des vergangenen Jahres begeisterte die Band bei ihrem bislang einzigen UK-Konzert in der Londoner O2 Arena.

Wembley wartet schon

Der Champions-League-Auftritt wäre jedoch nur einer von mehreren Höhepunkten, die das Jahr 2025 für die Band bereithält. Am 28. Juni wird Linkin Park auch im Londoner Wembley-Stadion auftreten – ein Konzert, für das bereits fast alle der 90.000 Tickets verkauft sind.

Eine offizielle Bestätigung für den Champions-League-Auftritt steht noch aus. Allerdings wurde auch Lenny Kravitz' Show im vergangenen Jahr erst drei Monate nach den ersten Gerüchten offiziell verkündet.