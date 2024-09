Alsterspaziergang & Miniatur Wunderland Linkin Park: So lief ihr Deutschland-Comeback in Hamburg

Emily Armstrong: Die neue Sängerin von Linkin Park auf der Bühne in Hamburg. (smi/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 11:21 Uhr

Zum ersten Mal nach dem Tod von Chester Bennington: Linkin Park sind wieder auf Tour - und stoppten auch in Hamburg. So lief für die Band um die neue Sängerin Emily Armstrong der einzige Auftritt in Deutschland.

Nach ein paar Songs schalten Medienberichten zufolge "Emily, Emily"-Rufe durch die Barclays Arena in Hamburg. Die Fans in der Hansestadt bescherten der neuen Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong (38) offenbar ein herzliches Willkommen. Irgendwann zog sich die Frontfrau zum Dank ein pinkes Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft über. Auf dem Rücken des Jerseys stand ihr Vorname und die Nummer 0.

Zum ersten Mal seit dem Tod des langjährigen Sängers Chester Bennington (1976-2017) traten Linkin Park am Sonntag außerhalb der USA auf. 15.000 Menschen wollten die US-Band beim dritten Auftritt ihrer Comeback-Tour "From Zero" sehen und hören.

Joe Hahn (47) bedankte sich später bei den deutschen Fans. Auf Instagram postete der DJ von Linkin Park eine Reihe von Impressionen des Gigs. "Heute war ein großer Abend in Deutschland. Danke, Hamburg. Ich wünsche euch alles Gute, bis wir uns wiedersehen", schrieb er dazu.

Alster und Miniatur Wunderland: Linkin Park in Hamburg

Schon seit Donnerstag waren Linkin Park in Hamburg. Wie ganz normale Touristen schauten sich die Bandmitglieder die Stadt an. Mit ihren Familien wurden sie etwa beim Spaziergang an der Alster fotografiert, begleitet von Bodyguards. Der Schlagzeuger Colin Brittain – wie Emily Armstrong neu in der Band – wurde beim Shoppen in der Mönckebergstraße gesichtet, der Haupteinkaufsstraße Hamburgs.

Rapper Mike Shinoda (47) und Bassist Dave Ferrell (47) besuchten das Miniatur Wunderland. Die beiden Gründungsmitglieder versteckten Tickets in der größten Modelleisenbahnanlage der Welt. Auf der Instagram-Seite wurde "stolz" ein Beweisbild des berühmten Besuches gepostet.

Der Auftritt in Hamburg war der einzige Gig ihrer Tour in Kontinentaleuropa. Am 24. September tritt die Band in London auf, dann geht es nach Südkorea (28.9.) und Kolumbien (11. November).