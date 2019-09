Lisa & Lena gegen die Lochis: Wer gewinnt?

Eine neue Woche, eine neue Folge „xLL“! Nach „Remake“ und „Snooze“ feiert heute das dritte Format der neuen YouTube-Entertainmentshow von Lisa & Lena Premiere, „Challenge“. Und das hat es gleich in sich, denn gemeinsam mit Heiko und Roman Lochmann alias Die Lochis geht es auf die Gokart-Bahn zum ultimativen Twin-Showdown!

Und genauso kommt es auch: Nachdem die Münze entschieden hat, welcher Zwilling fahren muss und wer über Funk Instruktionen vom Streckenrand gibt, besteigen Lisa und Heiko ihre jeweiligen Fahrzeuge. Ein verrücktes Rennen beginnt, in dem ein Crash zwischen Lisa und Heiko noch zu den harmloseren Vorkommnissen zählt. Roman jedenfalls wird halb verrückt, während er seinem Bruder mit dem Walkie-Talkie Anweisungen zu geben versucht. Wir sagen es mal so: Orientierungssinn gehört scheinbar nicht zu Heikos Stärken. Ob Die Lochis am Ende trotzdem siegreich sind? Im Video erfährt man es.

„Würdige Gegner“

„Wir hatten mit den Jungs einen großartigen Tag“, kommentieren Lisa & Lena. „Sie sind für jeden Spaß zu haben und haben so einen guten Humor, dass wir uns mehrmals schlappgelacht haben. Und sie waren würdige Gegner!“ Heiko und Roman sagen: „Frauen können nicht nur höchstwahrscheinlich besser einparken als wir Typen, sie sind auch verdammt tough auf der Rennstrecke. Wir freuen uns jetzt schon auf das Rematch. Denn: Twins wins!“

Nach „Remake“, „Snooze“ und „Challenge“ folgt kommende Woche das vierte und letzte Format „Everytime“ von „xLL by Lisa & Lena“. Neue Folgen gehen im wöchentlichen Wechsel bei YouTube live, jeweils begleitet von einer offiziellen Playlist.