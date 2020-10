14.10.2020 21:15 Uhr

Lisha & Lou übers „Sommerhaus“: „Michi ist einer der aggressivsten Menschen!“

Das „Sommerhaus der Stars“ geht auf die Zielgerade. Grund genug für Lisha und Lou, mit der großen Hass-Offensive gegen die Ex-Mitbewohner zu starten.

Seit fünf Wochen flimmern Lisha (31) und Lou (33) über die Bildschirme der „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer. Die können mitverfolgen, wie sich das Haus in ein Schlachtfeld verwandelt. Die verschiedenen Lager der Paare geraten immer wieder aneinander. Neben Eva Benetatou (28) und ihrem Verlobten Chris (31), steht bei den YouTubern ein Paar ganz oben auf der Abschussliste: Diana Herold (46) und ihr Michael Tomaschautzki (48).

In ihrem neuen YouTube-Video verlieren Lisha und Lou jetzt kein gutes Wort über die beiden und verraten, welche dramatischen Szenen es nicht ins Fernsehen geschafft haben sollen. Bislang.

Sie macht sich selbst zum Angriffsziel

Lisha hatte sich anfangs noch sehr gut mit Diana verstanden. Doch das Blatt wendete sich ganz schnell, als Trash-TV-Hopperin Eva als Nachrückerin in das Haus kam. Die von allen Verhasste zog Diana auf ihre Seite und machte sie somit auch zum Angriffsziel der Gruppe. Das scheint die 46-Jährige auch nicht großartig zu stören. Laut Lisha und Lou streut die nämlich immer wieder Feindseligkeit zwischen den Gruppen. Auf ihrem YouTube-Kanal erzählen die beiden von mehreren Situationen, bei denen Diana eiskalt lügt, um Streit zwischen Eva und Lisha zu provozieren.

Diana lügt eiskalt, um Streit zu provozieren?

Im neuesten Video des Influencer-Paares erzählen sie von Dianas Verhalten nach ihrer Rückkehr ins Haus. Zwischenzeitlich mussten Diana und Michael das Haus nämlich bereits verlassen, durften aber dank der Dramaturgie erneut an der Show teilnehmen. Lisha freut sich über Dianas Rückkehr und gibt ihr den Tipp: „Sei cool mit allen, häng‘ nicht nur auf einer Seite.“ Diana scheint den Ratschlag allerdings nicht so gut aufzunehmen und legt Lisha falsche Worte in den Mund. Sie lügt Eva ohne Hemmungen ins Gesicht und erzählt, die YouTuberin hätte gesagt, sie solle sich von Eva fernhalten.

„Michi ist einer der aggressivsten Menschen!“

Doch nicht nur der weibliche Part im Team Herold verscherzt es sich durch unangebrachtes Verhalten bei Lisha und Lou. Auch über Michi verlieren die beiden kein gutes Wort. Eigentlich stellen sich die zwei als meditations-liebendes, spirituelles und harmoniebedürftiges Eso-Paar da. Doch Lisha sieht das wohl ein bisschen anders. „Michi ist einer der aggressivsten Menschen, die ich je kennengelernt habe!“, erzählt die 31-Jährige, die selbst auch nicht gerade die Ruhe in Person ist.

Wurde er handgreiflich?

Michael soll aber nicht gegen die anderen Hausbewohner feuern, sondern schießt angeblich gegen seine eigene Frau. Was anscheinend nicht in der Show gezeigt wurde, ist, dass es zwischen den beiden wohl doch nicht jeder Streit weggeatmet werden kann. Laut Lisha und Lou soll Michi sogar handgreiflich geworden sein und mit einem Gegenstand nach seiner Frau geworfen haben. Diana sitzt dem Videobericht zufolge nach dem Angriff angeblich zitternd in der Ecke in Angst vor ihrem eigenen Ehemann.

Sind rassistische Aussagen gefallen?

Doch nicht nur Diana kriegt Michis Launen ab. Angeblich soll er im Haus das N-Wort benutzt haben. Lou weist ihn darauf hin, dass dieses Wort sehr rassistisch ist und nicht von ihm benutzt werden sollte. Statt Einsicht, lässt Michi einen weiteren dummen Spruch los und erklärt, er dürfte dieses Wort benutzen, da ihm das einige schwarze Menschen erlaubt hätten.