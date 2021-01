11.01.2021 23:00 Uhr

Lisha & Lou: Versteckte Bestätigung für Dschungelcamp-Teilnahme?

In wenigen Tagen startet die Dschungelcamp-Ersatzshow auf RTL. Doch die Fans sind schon jetzt enttäuscht. Grund dafür sind die teilnehmenden Kandidaten. Zu unbekannt, zu langweilig – die Liste der Mängel ist lang. Die Zuschauer setzen alle Hoffnung auf das echte Camp im nächsten Jahr. Eine Kandidatin könnte ihre Teilnahme jetzt bereits verraten haben...

Die Fans haben das Dschungelcamp 2021 sehnsüchtig erwartet. Umso größer war die Enttäuschung, dass die Coronapandemie die Show, so wie wir sie kennen, nicht zulässt. RTL sorgt jedoch für Ersatz. Schon am 15. Januar startet die Trostpflaster-Sendung „Dschungelshow 2021“. Darin kämpfen 12 Promis um den Einzug in das echte Camp, dass im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden soll.

Fans enttäuscht von Dschungelshow-Kandidaten

Jahr für Jahr fährt das Dschungelcamp mit hochkarätigen Kandidaten auf: Je kontroverser, je polarisierender – desto besser! Die Dschungeshow 2021, die ein kleiner Trost für die Zuschauer sein soll, kann da nicht mithalten. Vor kurzem wurden die Teilnehmer offiziell bestätigt und unter denen finden sich eher unbekannte Namen, als echte Showgrößen. Die Fans sind enttäuscht. Vor allem eine fehlt: Lisha! Die 33-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Partner Lou bereits in der Show „Das Sommerhaus der Stars“ für ordentlich Stimmung sorgte, galt als Favoritin für das Dschungelcamp 2021. Kein Wunder, schließlich wäre Lisha die absolute Garantie für Schlagzeilen, Ausraster und Aufreger.

Bestätigt Lisha hier die Camp-Teilnahme für 2022?

Auf Instagram gibt die Berlinerin jetzt ein Statement zur Dschungelshow ab. Dort verrät sie: „Das ist nur eine Ersatzshow, in der Kandidaten um einen einzigen Platz im echten Camp 2022 kämpfen. Also wenn zum Beispiel jemand schon seinen Platz hat, muss er dort NICHT drum kämpfen.“ Ein kleiner Hinweis darauf, dass Lisha ihren Platz im Dschungelcamp 2022 schon sicher hat?

Das planen Lisha & Lou 2021

Auch wenn der große Dschungelauftritt dieses Jahr wohl ausfällt, haben Lisha und Lou sich 2021 so einiges vorgenommen. So wollen sie sich zum Beispiel einen zweiten Wohnsitz in der Sonne aufbauen, auf YouTube mit einem neuen Format durchstarten und TV-Präsenz zeigen. Auch im Tonstudio zeigten sich die beiden vor einiger Zeit. Vielleicht hören wir also bald auch musikalisch von Lisha und Lou. An erster Stelle dürfte wohl aber erstmal Euphemia stehen. Wer das ist? Ein Turnierpferd, dass das Paar für kurzem für satte 100.000 Euro gekauft hat.

Hoffnung für Dschungelcamp 2022

Lishas Instagram-Statement gibt den Dschungel-Fans Hoffnung, dass das echte Camp 2022 in Australien wieder mit unterhaltsamen Teilnehmern überzeugen kann. Immerhin handelt es sich dabei schließlich auch um eine Jubiläumsstaffel des Formats: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ geht bereits in die 15. Runde! Ein Grund mehr, dann auch wirklich echte Showbiz-Größen in den Dschungel zu schicken. Wer weiß, vielleicht tummelt sich zwischen denen dann auch YouTube-Starlet Lisha. (AB)