11.10.2020 14:30 Uhr

Lisha und Annemarie: Die Causa Eischnee sorgt für Zickenkrieg!

Sie sind die selbsternannten Schwestern des Sommerhauses – doch in der heutigen Sonntagsfolge kracht es bedenklich zwischen Annemarie und Lisha! Und plötzlich heißt es: Beef statt BFF. Doch was ist der Auslöser?

Folge acht hat gleich so einige Highlights zu bieten. Eigentlich sollte nach dem Bachelor-Gate samt Vertreibung aus dem Sommerhaus-Paradies durch Erbsünde Eva, endlich Ruhe einkehren in der westfälischen Wohngemeinschaft. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Einen der Nebenkriegsschauplätze befeuern Lisha und Annemarie.

Eierlauf sorgt für Zickenkrieg

In der achten Folge – die derzeit schon bei TVNow verfügbar ist – und heute Abend um 20:15 bei RTL läuft, sorgt ausgerechnet ein Spiel für mächtig Aufregung bei den Frauen. Und passend zum anstehenden Bitchfight dreht sich alles um: Eier.

Beim Spiel „Schlag mich steif“ wartet nämlich ein Wettkampf der Güteklasse A auf drei Promipaare, die noch keinen Nominierungsschutz erspielen konnten. Achtung, Spoiler: Dabei handelt es sich um Bizeps und Trizeps Robens, Sommerhaus-Spitzel Eilfeld und Hasenfloh und die doppelte Dosis Berliner Alltagsphilosophie in Form von Silly und Silly.

Die Causa Eischnee: Absicht oder nicht?

Die Aufgabe: Rohe Eier müssen über einen Parkour transportiert werden und anschließend zu Eiweiß geschlagen werden. Dabei sind die Paare auf extrem unerotische, aber amüsante Art und Weise gekleidet und aneinander gekettet. So bringen sie ihre Eier zur Schnee-Station, wo diese dann getrennt und geschlagen werden müssen. Wer den Schnee zuerst so steif schlägt, dass er kopfüber in der Schüssel steht und nicht rausläuft, der ist Sieger – und: safe vor der nächsten Nominierung.

Natürlich legen sich alle Paare ins Zeug. Lisha und Lou können sich schnell einen komfortablen Vorsprung erlaufen. Doch kurz bevor sie mit dem Eiertrennen beginnen wollen, dann der Blackout. Was muss aufgeschlagen werden? Eiweiß oder Eigelb? Als Lisha sich bei Annemarie und Tim danach erkundigt, erhält sie erst nach mehrmaligem Nachfragen eine Antwort von Tim. Der ruft ein erlösendes „Eiweiß“ in die Runde, während Annemarie schweigt wie ein Grab.

„Heute weiß ich auf jeden Fall, wer Freund und wer Feind ist“

Ungehört, aber definitiv nicht ungesehen: Lisha nimmt Annemaries Schweigen zur Kenntnis und kann es sich auch umgehend erklären. „Heute weiß ich auf jeden Fall, wer Freund und wer Feind ist“, erklärt Lisha danach im Interview. Sie ist stinksauer auf Ex-BFF Annemarie, weil diese angeblich absichtlich die Gehörlose gegeben hat. Sie habe Lisha und Lou den Tipp einfach nicht geben wollen, ist sich die YouTuberin sicher und wird immer wütender.

Freundschaft wird in Frage gestellt

Annemarie dagegen begründet ihre fehlende Antwort damit, dass sie Lisha einfach nicht gehört hat, weil sie sich voll und ganz aufs Spiel konzentriert hat. Außerdem hat ja Tim geantwortet. Wo ist also das Problem – Schrägstrich – der Vorwurf? Zurück im Haus betont die Sängerin zudem gebetsmühlenartig und ungefragt, dass das ganze Spiel sooooo fair abgelaufen sei. Alle Paare wären soooo fair miteinander umgegangen. Keiner hätte sich irgendwelche Vorwürfe zu machen…

Hat der Zoff Folgen für die Nominierung?

Lisha sieht die Lage allerdings komplett anders – und kann Annemaries Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen. „Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wenn das mit Annemarie eine Freundschaft ist, dann sehen wir uns nach diesem ganzen S***** wieder und sind cool miteinander, aber hier habe ich erst einmal keine Freunde mehr“, stellt Lisha klar. Am Ende der Folge spitzt sich die Situation zwischen den beiden schließlich zu. Hat der Zicken-Zoff Folgen für die Nominierung? Welche Überraschung im Sommerhaus wartet und was Lisha und Annemarie damit zu tun haben, das gibt es heute Abend ab 20:15 auf RTL zu sehen…