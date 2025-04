Stars Little Mix-Star Jade Thirlwall ‚verkaufte ihre Seele‘ für den Ruhm: ‚Ich habe einfach auf der gepunkteten Linie unterschrieben…‘

Jade Thirlwall - March 2025 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 09:00 Uhr

Jade Thirlwall glaubt, dass sie möglicherweise ihre Seele für den Ruhm „verkauft“ hat.

Die 32-jährige Sängerin war in ihren späten Teenagerjahren, als sie die britische Version von ‚The X Factor‘ an der Seite von Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jesy Nelson als Teil von Little Mix gewann. Doch sie gab zu, dass sie einfach „auf der gepunkteten Linie unterschrieb“, ohne wirklich darüber nachzudenken.

In einer kommenden Folge von ‚The Assembly‘ – in der alle Fragen von neurodiversen Personen gestellt werden – wurde sie gefragt, ob sie das Gefühl habe, „ihre Seele verkauft“ zu haben und antwortete: „Vielleicht ein bisschen am Anfang. Ich war so jung und habe einfach auf der gepunkteten Linie unterschrieben. Aber im Laufe der Jahre habe ich immer mehr über die Branche gelernt. […] ich habe Teile meiner Seele zurückerobert, als ich mehr kreative Freiheit gewonnen habe.“

Die ‚IT Girl‘-Musikerin glaubt zudem, dass die Art und Weise, wie sie berühmt wurde, vorbei ist. „Ich glaube, das ist das Ende dieser Art von Fernsehshow oder Musiklabel. Ich denke, es ist das Ende dieser Ära“, so Thirlwall.