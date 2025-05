Stars Little Simz: Sie ‚verspürt Druck‘, sich zu sozialen Themen zu äußern

Little Simz - BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 14:00 Uhr

Little Simz verriet, dass sie „Druck verspürt, mich äußern zu müssen“, wenn es um soziale Themen geht.

Die 31-jährige Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo heißt, hat in den letzten Jahren mit ihren Alben ‚Sometimes I Might Be Introvert‘ und ‚No Thank You‘ große Erfolge gefeiert.

Die Künstlerin erzählte in einem Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin: „Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das gut ausbalanciere. Ich spüre definitiv den Druck, mich äußern zu müssen, vor allem wegen der Art von Künstlerin, die ich bin.“ Sie wisse jedoch nicht immer, „was sie sagen soll“, weshalb sie sich dann zurückziehe und sich die Frage stelle, ob sie deshalb ein „schlechter Mensch“ sei. Der Star erklärte: „Ich frage mich dann: ‚Sch***e, bin ich ein schlechter Mensch?‘ Ich möchte mich nicht so hinterfragen müssen, aber gleichzeitig brauche ich auch Zeit, um herauszufinden, wie ich über etwas denke.“ Die ‚Venom‘-Musikerin wird ihr neues Album ‚Lotus‘ im Juni veröffentlichen.