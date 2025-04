Stars Liv Tyler musste nach ihrem Vaterschaftstest in Therapie

Liv Tyler - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin fand erst spät heraus, dass der Rocker Steven Tyler ihr Vater ist.

Liv Tyler ging in Therapie, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Steven Tyler ihr Vater ist.

Die ‚Herr der Ringe‘-Darstellerin entdeckte im Alter von „elf oder zwölf Jahren“, dass der Aerosmith-Frontmann ihr biologischer Vater ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war Liv davon ausgegangen, dass der Musiker Todd Lundgren diese Rolle in ihrem Leben einnahm. Obwohl sie laut eigener Aussage dankbar dafür war, dass ihr die schockierenden Neuigkeiten so schonend wie möglich beigebracht wurden, dauerte es doch einige Jahre bis Liv sich mit der Nachricht anfreunden konnte. Im Podcast ‚Sibling Revelry‘ von und mit Kate und Oliver Hudson verriet sie: „Wenn du älter wirst… dann fängst du an dein Leben zu formulieren und dann denkst du dir: ‚Warte mal, ich muss mit diesem Mist umgehen.'“

Livs Mutter Bebe Buell ließ die Bombe ausgerechnet bei einem Aerosmith-Konzert platzen. Es dauerte mehrere Tage, bis ihre Tochter sich vom ersten Schock erholt hatte. „Wir saßen auf einer Bank in diesem Amphitheater und sie erzählte mir die ganze Geschichte auf ernsthafte, wunderschöne Weise. Ich war einfach da und dann gingen wir nach der Show hinter die Kulissen. Die erste Welle war ein Schock“, berichtet Liv im Podcast-Talk weiter.