Auch als Livestream Live im Free-TV: Das EM-Finale zwischen Spanien und England

Das Berliner Olympiastadion ist der Austragungsort für das Finale der EM 2024. (elm/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 11:55 Uhr

Spanien gegen England heißt also das Gipfeltreffen der europäischen Nationalmannschaften. Wo das Finale der Europameisterschaft in Deutschland live zu sehen ist.

Am Sonntagabend (14. Juli, 21 Uhr) spielen die Nationalmannschaften Spaniens und Englands in Berlin den Titel der europäischen Fußballkrone aus. Für England ist es nach 2021 das zweite Europameisterschaftsfinale in Folge, Spanien steht zum ersten Mal seit 2012 wieder in in einem EM-Endspiel. Wer das große Finale der EM 2024 in Deutschland live sehen will, kann auf diesen Kanälen einschalten.

Die Fußball-Europameisterschaft neigt sich dem Ende zu. Am Sonntagabend um 21:00 Uhr wird im Berliner Olympiastadion das Endspiel zwischen Spanien und England vom französischen Schiedsrichter Francois Letexier (35) angepfiffen. In den deutschen Medien übertragen die ARD und MagentaTV das Finale live.

EM-Finale: Spanien gegen England live aus dem Berliner Olympiastadion

Für die Vorberichterstattung geht die ARD mit der Sportschau im Ersten bereits um 19:15 Uhr auf Sendung. Als Moderationsteam kommen wie gewohnt Esther Sedlaczek (38) und Alexander Bommes (48) zum Einsatz, jeweils unterstützt von DFB-Nationalkeeperin Almuth Schult (33) und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (39). Bis zum Anstoß um 21 Uhr wird die Vorberichterstattung, die auch als Livestream in der ARD-Mediathek abrufbar ist, nur durch die Tagesschau um 20:15 Uhr unterbrochen.

Ohne diese Unterbrechung aber zur selben Zeit läuft die Vorberichterstattung bei MagentaTV: Ab 19 Uhr meldet sich Johannes B. Kerner (59) mit Ex-DFB-Profi Michael Ballack (47) vom Berliner Spielfeldrand, während Laura Wontorra (35) und Tabea Kemme (32) aus dem Kölner Studio ihre Expertise beisteuern. Für den Livestream auf MagentaTV ist eine Registrierung für ein Abo notwendig. Das Finale kommentieren wird ab 21 Uhr Jan Henkel (50).

Spanien gegen England: Ein seltenes Vergnügen

Obwohl England und Spanien zu den großen Fußballnationen Europas zählen, gab es dieses Aufeinandertreffen seit 1950 generell insgesamt nur 14-mal, zwei Mal davon bei Europameisterschaftsendrunden: Am dritten Gruppenspieltag des Turniers 1980 gewann England mit 2:1 und im Viertelfinale der Euro 1996 setzten sich ebenfalls die Three Lions durch – damals mit 4:2 im Elfmeterschießen. Auch das letzte direkte Aufeinandertreffen am vierten Spieltag der Nations League 2018 gewann England (3:2).

Für viele Expertinnen und Experten ist Spanien im Finale der Euro 2024 dennoch der Favorit. Die Furia Roja gewann bislang jedes Spiel des Turniers und stellte dabei mit neun unterschiedlichen Torschützen einen neuen Euro-Rekord auf. England hingegen konnte spielerisch bisher wenig überzeugen, nur durch späte Tore und herausragende Einzelaktionen blieb das Mutterland des Fußballs im Turnier.

Unterm Strich ist das am Sonntag aber egal, denn beide Mannschaften haben die Chance Fußball-Geschichte für ihr Land zu schreiben: Für England wäre es der erste Titel bei einem großen Turnier seit der Fußball-WM 1960 und Spanien könnte mit seinem vierten Titel zum alleinigen Rekord-Europameister werden.