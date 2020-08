17.08.2020 19:30 Uhr

Liz Hurley verzaubert ihre Fans im Bikini

Selbst mit 55 Jahren hat Elizabeth Hurley eine Figur, von der so mancher Fan vermutlich träumt. Gerne zeigt sie sich auf Instagram im Bikini.

Die britische Schauspielerin Elizabeth „Liz“ Hurley („Austin Powers“) macht auch mit 55 Jahren eine großartige Figur im Bikini und schlägt damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie zeigt sich sexy und attraktiv, hält ihr Fans bei Laune und wirbt dazu noch für ihre eigenen Bademoden unter dem Namen „Elizabeth Hurley Beach“.

Noch viele Fotos?

Hurley folgen auf Instagram rund 1,7 Millionen Abonnenten. Dort präsentiert sie sich gerne in ihren eigenen Kreationen, so wie auch zuletzt. „Ein neuer Tag, ein neuer Bikini“, schreibt sie einfach nur zu einer Aufnahme, auf der sie in die Kamera strahlt. Fans können also getrost darauf hoffen, noch sehr viele weitere Bilder dieser Art geboten zu bekommen.

Quelle: instagram.com

