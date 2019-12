Liz Hurleys Sohn Damian sitzt Weihnachten am Feuer

Damian Hurley feiert Weihnachten im Kreise der Familie. Bei einer Veranstaltung in München verriet der Sohn von Liz Hurley, worauf er sich dabei am meisten freut.

Das britische Model Damian Hurley (17) verbringt Weihnachten mit seiner Familie auf dem Land. „Wir sitzen am Feuer, der Weihnachtsmann kommt, es gibt Geschenke. Das ist wirklich schön“, sagte der Sohn von Schauspielerin Liz Hurley, der seine Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten scheint, am Mittwochabend beim Mon Chéri Barbara Tag in München. Auf die Frage, was er an Weihnachten am meisten schätze, antwortete er: „Ich sollte wahrscheinlich sagen: meine Familie. Aber Geschenke sind großartig.“ Der Teenager ist längst in die Fußstapfen seiner Mutter getreten.

Damian in Hugo

Der junge Mann mit den ultraweichen Gesichtzügen arbeitet nicht nur als Model, sondern auch als Schauspieler und war neben seiner berühmten Mutter in der Königshaus-Seifenoper „The Royals“ zu sehen. Er hat rund 47.000 Abonnenten auf Instagram.

Übrigens: Beim „10. Mon Chéri Barbara Tag” in München trug der Youngster ein Outfit von Hugo. Damian in einer schwarzen, mit Pailletten besetzten Hugo-Smoking-Jacke, kombiniert mit einer schwarzen Jeans und schwarzen Loafern aus der aktuellen Pre Spring 2020 Kollektion. (dpa/KT)