Stars Liz McClarnon: Sie hatte Schwierigkeiten damit, schwanger zu werden

Bang Showbiz | 02.06.2025, 16:00 Uhr

Liz McClarnon erzählte, dass sie in ein „schwarzes Loch“ fiel, nachdem sie Schwierigkeiten damit hatte, schwanger zu werden.

Die Atomic Kitten-Sängerin hatte im vergangenen Monat bekanntgegeben, dass sie und ihr Ehemann Peter Cho, den sie im Jahr 2023 heiratete, ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Die 44-jährige Prominente sprach jetzt über ihre Schwierigkeiten damit, schwanger zu werden. Das Paar habe früh in seiner Beziehung mit einer Fruchtbarkeitsbehandlung begonnen, erlebte jedoch im Jahr 2020 drei fehlgeschlagene Embryotransfers, woraufhin sich Liz „am Boden zerstört“ gefühlt habe. Der Star erklärte in einem Interview mit dem britischen ‚OK!‘-Magazin: „Als wir es das erste Mal versuchten, dachte ich: ‚Das war’s.‘ Aber beim dritten Zyklus war es natürlich ganz anders. Als der nicht klappte, war ich wirklich ziemlich krank und ich befand mich in einem dunklen Loch.“ Die ‚Whole Again‘-Künstlerin bezeichnete die Geburt eines Kindes als „ein Wunder“. McClarnon verriet: „Der ganze Prozess hat mir wirklich bewusst gemacht, dass ein Baby ein Wunder ist. Es müssen so viele Dinge richtig laufen, damit man schwanger wird und ein gesundes Baby zur Welt kommt.“