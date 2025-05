Stars Lizzo gibt zu, dass sie an manchen Tagen kaum das Bett verlassen kann

Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin spricht offen über ihre depressiven Phasen, die sie zeitweise regelrecht ans Bett fesseln.

Lizzo spricht offen darüber, dass sie in ihren depressiven Phasen manchmal nur im Bett liegt und weint.

Die 37-jährige Sängerin hat seit längerem mit psychischen Problemen zu kämpfen, wie sie ihren Fans in der Vergangenheit bereits des Öfteren in emotionalen Updates mitteilte. In einer aktuellen Nachricht ermutigt Lizzo ihre Anhängerschaft jedoch dazu, den Schwierigkeiten des Lebens zu trotzen und niemals aufzugeben. Am Mittwoch (21. Mai) schrieb die ‚Juice‘-Interpretin auf Instagram: „Meine Abstürze im Leben sind echt. Und eure sind es ebenso. Heute habe ich nur im Bett geheult… ich habe mein Training abgesagt… ich fuhr schluchzend herum, denn an manchen Tagen kann ich es einfach nicht ertragen. Dieser Mist ist für niemanden einfach. Ich kann jeden verstehen, der das Gefühl hat verrückt zu werden.“

Obwohl sie selbst kein allgemein gültiges Rezept für die Tiefphasen im Leben parat hat, will die ‚Truth Hurts‘-Sängerin ihre Fans wissen lassen, dass sie in ihren schwierigen Momenten nicht alleine sind. „An alle, die das Gefühl haben, dass nichts jemals gut genug ist… an alle, die denken, dass sie versagt haben… ICH BIN BEI EUCH… Aber ich bin immer noch hier und ihr seid es auch“, beendet Lizzo ihren Post mit emotionalen Worten.