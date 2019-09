Lizzo: Hat sie das Leben einer unschuldigen Frau zerstört?

Zuletzt beschuldigte US-Popstar Lizzo (31) eine Mitarbeiterin des amerikanischen Lieferdienstes „Postmate“, ihr Essen gestohlen zu haben. Über Twitter postete die Sängerin eine Botschaft an die Kurierfahrerin namens Tiffany W. Seitdem ist die Angestellte der Firma tief verstört. Was ist passiert?

Am 16. September teilte US-Sängerin Lizzo über Twitter mit, dass eine Fahrerin des Lieferservices ihr Essen gestohlen hätte. Doch damit nicht genug. Anstatt es bei der Anschuldigung zu belassen, formulierte die 31-Jährige in ihrem Post noch eine handfeste Drohung an die angebliche Diebin. Diese kann nämlich froh sein, dass sich Lizzo nicht mehr schlägt. „Hey Postmates. Tiffany W. hat mein Essen gestohlen. Sie kann froh sein, dass ich mich nicht mehr prügle“, so die korpulente Musikerin.

Offensichtlich hat der Beitrag das arme Mädel so sehr eingeschüchtert, dass sich diese nun angeblich nicht mehr aus dem Haus traut. Das berichtet die Fahrerin zumindest gegenüber dem US-Portal „TMZ“. Demnach wurde ihre Welt seit dem Twitter-Post komplett auf den Kopf gestellt. Tiffanys Angst geht nämlich so weit, dass sie sich nicht mehr aus dem Haus traut. Zudem möchte sie sich nicht mehr zur Arbeit aus Sorge jemand könnte ihr unterwegs Schaden zufügen. Dabei ist die junge Frau offensichtlich nicht einmal Schuld daran, dass die Bestellung nicht zugestellt werden konnte.

I apologize for putting that girl on blast. I understand I have a large following and that there were so many variables that could’ve put her in danger. Imma really be more responsible with my use of social media and check my petty and my pride at the door. ?

— |L I Z Z O| (@lizzo) 17. September 2019