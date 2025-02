Musik Lizzo: Ihr neuer Song ‚Love In Real Life‘ ist draußen

Lizzo at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 16:00 Uhr

Lizzo feiert ihr Comeback mit einem neuen Rock-’n‘-Roll-Song.

Die ‚Truth Hurts‘-Künstlerin hat mit der Veröffentlichung von ‚Love In Real Life‘ ihre erste Single seit zwei Jahren herausgebracht.

Der neue Track der Sängerin wird von einem kurzen gesprochenen Textstück mit dem Titel „Everything Was So Much Simpler“ begleitet, in dem Lizzo sagt: „Alles war so viel einfacher, und das ist genau das, was ich brauche. Keine Aufrufe. Keine Likes. Echte Liebe …“ In einer Pressemitteilung wurde über Lizzos neue Musik verkündet: „Bleiben Sie dran für mehr Musik und baldige Überraschungen.“ Neben dem neuen Track kündigte die ‚Juice‘-Musikerin auch drei „super intime“ Auftritte im The Wiltern in Los Angeles am 12. März, im Irving Plaza in New York am 16. März und in der First Avenue in Minneapolis am 18. März an. Lizzo hatte ihr Comeback zuvor in einem Twitch-Stream angedeutet und verraten: „Ich möchte euch den neuesten Inhalt der neuen Ära vorstellen. Ich habe in den letzten zwei Jahren an neuer Musik gearbeitet.“ Die Sängerin war zuvor von ihren Tänzern wegen angeblicher sexueller und rassistischer Belästigung verklagt worden.