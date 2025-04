Stars Lizzo: Meditation half ihr beim Umgang mit ihren Ängsten

Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 11:00 Uhr

Lizzo verriet, dass sie ihre Angstzustände mithilfe von Meditation überwunden habe.

Die 36-jährige Popsängerin erzählte, dass sie eine Methode gefunden habe, die ihr dabei half, sich zu entspannen, nachdem sie sich von Ablenkungen in ihrem Leben verabschiedete, die sie nutzte, um negative Gedanken zu vertreiben.

In einem Video, das als TikTok Live gepostet wurde, erklärte die Künstlerin: „Ich habe jahrelang daran gearbeitet, meine Angstzustände in den Griff zu bekommen. Und dann habe ich beschlossen, loszulassen und nicht mehr darauf zu warten, ganz ich selbst zu sein und glücklich zu sein. Und ich habe meditiert.“ Lizzo fügte hinzu, dass sie sich „bewusst isoliert“ habe, um sich von „Ablenkungen“ fernzuhalten. Der Star sagte: „Ich habe es geliebt, mich mit Problemen abzulenken, die ich selbst verursacht habe. Das habe ich gerne gemacht. Und ich habe damit aufgehört.“ Die Prominente sprach in dem Video zudem über ihren jüngsten Gewichtsverlust und gab zu, dass sie damit aufgehört habe, täglich zwei bis drei große Starbucks-Getränke zu trinken. Stattdessen nehme die Musikerin jetzt lieber herzhafte Snacks statt Süßigkeiten zu sich.