Lizzo möchte nicht mehr auf ihre Kurven reduziert werden

Lizzo hat keine Lust mehr darauf, dass Leute nur über ihr Gewicht diskutieren. Auf Instagram setzt die Musikerin ihre Kurven immer wieder in Szene.

Lizzo (32) ist seit ihrem Durchbruch zum Sinnbild der Body Positivity-Bewegung geworden. Dabei sei ihre Musik jedoch viel zu sehr in den Hintergrund geraten. „Es hat mich lange Zeit gestört, dass alles, worüber die Leute reden oder denken konnten, mein Gewicht war“, kritisierte der Star.

Lizzo empfand es nicht als Kompliment

„Ich mochte es nicht, wenn mich die Leute dafür verdammten oder gewissermaßen bei mir aneckten, als sie mich dafür lobten, mutig zu sein. Sie dachten, dass sie mir ein Kompliment gaben, indem sie sagten, dass ich unverfroren bin. Ich antwortete ‚Wofür muss ich mich entschuldigen?‘“ Ein Vorfall ist der Musikerin besonders gut in Erinnerung geblieben.

Lizzo ist es leid

„2014 trug ich einen Gymnastikanzug auf der Bühne, genau wie zwei andere üppige Mädchen. Ich sagte, dass ich mich selbst liebe und die Leute meinten ‚Wie kann sie es wagen, sich selbst zu lieben?‘“, deckte sie auf. In der Talkshow „My Next Guest Needs No Introduction“ klagte die 32-Jährige, dass sie es leid sei, als Aktivistin betrachtet zu werden, nur weil sie „fett und schwarz“ sei.

Sie möchte keine Aktivistin sein

„Ich will eine Aktivistin sei, weil ich intelligent bin und mich um Probleme sorge, weil meine Musik gut ist, weil ich der Welt helfen will“, stellte sie klar. Auf Instagram polarisiert die „Hustlers„-Darstellerin hingegen immer wieder mit ihren freizügigen Posts, auf denen sie ihre sexy Rundungen zur Show stellt.

Auf Instagram kassiert sie meist positives Feedback

Im Gegensatz zu den Anfeindungen im Jahr 2014, kassiert Lizzo dort überwiegend positives Feedback von ihren Followern. Zuletzt postete die 32-Jährige zum Beispiel ein Video, auf dem sie mit ihrem Hintern in die Kamera twerkte. „Dein Hintern ist so viel schöner als der, von diesen abgemagerten Mädels“, lautete zum Beispiel ein Kommentar.(Bang)

