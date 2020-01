Lizzo sagt Bye Bye: „Ich komme zurück, wenn mir danach ist“

Überfliegerin Lizzo ist nicht mehr bei Twitter. In einem Livestream erklärte sie Montagnacht, warum sie sich entschloss dem Sozialen Netzwerk Twitter fernzubleiben.

Die „Truth Hurts“ Interpretin ist für ihre selbstbewusste Art bekannt. In kurzen Outfits rockt sie über die Bühne, twerkt bei Basketballspielen im Publikum oder gibt emotionale Reden, die auf Bodyshaming abzielen. Keiner kam und kommt derzeit an ihr vorbei. Bei einer Instagram Live Session sprach sie nun an, warum sie ihr Profil auf dem Sozialen Netzwerk plötzlich löschte.

Die 31-Jährige fing mit den Worten aus ihrem Megahit „Truth Hurts“ an: „Ich will nur sagen: „Ich habe einen DNA Test gemacht und dabei kam heraus, dass „ich nicht mehr bei Twitter bin. Ich bin nicht mehr dabei“. Dann wurde sie etwas genauer: “ Die sozialen Medien sind nicht gleich“. Was meint sie denn damit?

„Ich wäre gern bei Twitter um mich mit euch lieben Menschen auszutauschen, die mich auf positive Weise unterstützen. Ganz zu schweigen, dass ihr meine positive Nachricht weiterverbreitet. Aber jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich nicht nur mit Internet-Hatern umgehen muss, ich sehe viele Negativität überall im Netz.“

Lizzo empfindet die allgemeine Atmosphäre vor allem auf Twitter als auffällig negativ und hat keine Lust mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Weiter sagt sie: „Wenn ich sehe, wie nicht nur unsensibel, sondern auch hasserfüllt und verletzend wir miteinander umgehen – wenn ich mich jeden Tag einlogge und etwas Katastrophales oder etwas Tragisches sehe. Selbst von meinem Überfluss an positiver Einstellung, ich fühle es und es fühlt sich nicht gut an.“ Ihr letzter Tweet lautete: „Ich hab keine Lust mehr auf diesen Twitter Scheiß … zu viele Trolle…. Ich komme zurück, wenn mir danach ist“. Mit Trollen sind diejenigen gemeint, die provozieren wollen und nur negative Sachen im Netz verbreiten.

Yeah I can’t do this Twitter shit no more.. too many trolls… ??

I’ll be back when I feel like it.

— Feelin Good As Hell (@lizzo) January 6, 2020