Stars Lizzo: Sie will nicht abnehmen

Lizzo - May 2022 - Met Gala - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2023, 08:00 Uhr

Lizzo versucht nicht, Gewicht zu verlieren.

Die 35-jährige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson heißt, ist dafür bekannt, eine kurvigere Figur zu haben. Sie erklärte jetzt, dass das Abnehmen zwar ein natürliches Element ihres „Hochleistungsjobs“ sei, sie aber mit ihren körperlichen Leistungen nicht „dem Dicksein entkommen“ wolle.

In einem Video, das auf TikTok gepostet wurde, sagte sie: „Ich denke, viele Leute sehen eine dicke Person und gehen sofort davon aus, dass alles, was sie tut, den Zweck hat, dünn zu werden. Gewichtsverlust kommt mit dem Territorium, aber ich versuche nicht, dem Dicksein zu entkommen. Ich meine es mit dem „nicht versuchen, dem Dicksein zu entkommen“ wirklich ernst. Verdammt ernst. Ich habe einen sehr leistungsstarken Job. 90 Minuten am Abend muss ich choreografieren, ich muss singen, ich muss tanzen, ich muss rappen und ich muss Flöte spielen. Und ich muss Entertaining machen und eine Menge in sehr engen Klamotten anfeuern, manchmal in Kleidung, bei der es meine Atmung einschränkt.“

Die ‚About Damn Time‘-Hitmacherin fügte aber hinzu, dass sie ihren Job immer noch liebe und in den letzten Jahren begonnen habe, die körperliche Seite des Auftretens „ernster“ zu nehmen und sie über ihren früheren „Rockstar-Lebensstil“ zu stellen. Sie bestand aber darauf, dass sie nicht dünn sein wolle. „Es macht Spaß. Ich liebe meinen Job. Es braucht viel körperliche Ausdauer, um das zu tun, was ich tue. Ich hatte früher einen Rockstar-Lifestyle, habe mich auf der Bühne herumgeworfen. Als ich in meiner Karriere professioneller wurde, fing ich an, den körperlichen Teil ernster zu nehmen. Ich habe es schon immer geliebt, meinen Körper zu bewegen. Ich habe es schon immer geliebt, Sport zu treiben. Viele Leute sehen eine dicke Person so und gehen sofort davon aus, dass alles, was sie tut, den Zweck verfolgt, dünn zu sein. Ich versuche nicht, dünn zu sein. Ich will nie dünn sein.”