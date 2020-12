22.12.2020 14:25 Uhr

Lockdown: Vorm 20. Januar wird sich gar nichts ändern?

Die, die auf eine Lockerung des Lockdowns am 10. Januar gehofft. haben müssen jetzt erstmal ganz tapfer sein. Offenbar gehen die jetzigen Knallhart-Maßnahmen noch mindestens bis zum 20. Januar 2021. Was ein renommierter Mathematik-Professor vorgerechnet hat.

Hiobsbotschafter Professor Christian Hesse, Leiter der Abteilung für Mathematische Statistik an der Universität Stuttgart, hat mal errechnet, wann frühestens mit einer Lockerung zu rechnen sein könnte. Der jetzige Lockdown hätte schon am 6. Dezember und nicht am 16. Dezember verhängt werden müssen, zitiert die „Bild“-Zeitung den Mathematiker. Dann wäre der 10. Januar auch ein Datum gewesen, bei dem man vielleicht frühestens hätte aufatmen können. Pustekuchen!

Halbierung der Infektionen erst nach Wochen

Ein brauchbarer Indikator für die Wirkung der derzeitigen Maßnahmen seien laut Professor Hesse die Corona-Zahlen vom März 2021: „Die Analyse dieser Daten und Berechnungen zeigt, dass die Zahl der Neuinfektionen noch einige Tage weiter ansteigen wird, bis kurz nach Weihnachten.“ Erst dann gebe es eine Trendumkehr, so der Analyst weiter. So dauere es eben drei Wochen, bis die Zahlen sich halbieren würden. Dann benötige es weitere zwei Wochen bis sich auch diese Zahlen halbiert hätten. „Also insgesamt auf ein Viertel des Ausgangsniveaus gesunken sind“, so der Mathematiker weiter. „Dann sind wir zeitlich etwa beim 20. Januar.“

Weihnachten als Superspreader-Ereignis?

Um „auf eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 zu kommen“, benötige es womöglich noch länger, falls „Weihnachten ein globales Superspreader-Ereignis werden sollte.“

Und das werde in Deutschland aufgrund der erlaubten Lockerungen die Festtage sein. „Selbst wenn jeder einzelne kurze Kontakt mit einem Infizierten nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zu einer Ansteckung führt, wird es Weihnachten aufgrund von zig-Millionen Kontakten in Innenräumen aufgrund des Gesetzes der großen Zahl zu sehr zahlreichen Neuinfektionen kommen.“

Pareto-Gesetz

Interessant ist auch diese Rechnung, die Professor Hesse aufmacht: Das Zufallsprinzip! Hesse erklärte dem Blatt dazu: „Nach aktuellen Studien folgt das Ausbreitungsverhalten dem sogenannten Pareto-Gesetz (auch 80/20-Gesetz): Knapp 20 Prozent der Infizierten bewirken 80 Prozent der Ansteckungen.“

Man kennt dieses statistische Gesetz aus anderen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen in unserem Alltag. So verursachten beispielsweise 20 Prozent der Autofahrer 80 Prozent der Autounfälle. Und rund „20 Prozent der Käufer sorgen für 80 Prozent des Umsatzes“.

Die Zahl der Todesfälle und der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) für Dienstag 19.528 neue Fälle und 731 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt. (PV)