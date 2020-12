12.12.2020 22:50 Uhr

„Loki“: Erster Trailer zur neuen Marvel-Serie

Tom Hiddleston wird als Loki zum im gleichnamigen "Thor"-Spinoff zum Serienheld. Hier geht´s zum ersten Trailer für das Streaming-Highlight.

Der britische Schauspieler Tom Hiddleston (39) begeistert seit Jahren als Loki in den „Thor“-Blockbustern. Im Mai startet er mit seiner eigenen „Loki“-Serie auf Disney+ ohne seinen großen Filmbruder durch.

Die Streaming-Plattform zeigte nun endlich den ersten Trailer zum lange erwarteten Serien-Highlight.

Loki in einer anderen Welt

Das „Thor“-Spinoff „Loki“ setzt inhaltlich an der Szene in „Avengers: Endgame“ an, in der man den Charakter Loki das letzte Mal gesehen hatte. Es ist die Szene, in der listigen Stiefbruder von Thor einen Tesserakts (Raumstein) zwischen die Finger gerät und dieser ihn aus seiner brenzligen Situation befreit.

Die Freiheit dauert allerdings nicht lange. Kurz darauf befindet sich Loki in Gefangenschaft im Hauptquartier der TVA (Time Variance Authority). Die Behörde der sogenannten Zeitpolizisten kümmert sich um Abweichungen im Verlauf der Zeit. Wie der Trailer weiter vermuten lässt, wollen sie ihn zu einer Art Agenten ausbilden.

Berühmter Cast

Neben Tom Hiddleston gehören noch weitere mehr oder weniger berühmte Hollywood-Schauspieler zum Cast der Serie.

Mit an Bord sind ein kaum wiedererkannbarer Owen Wilson („Die Wedding-Crasher“), Gugu Mbatha-Raw („Beyond the Lights“), Richard E. Grant („Der Nussknacker und die vier Reiche“) und Sophia Di Martino („Yesterday“).

Drehstop wegen Corona

Im Juli 2019 hatte Marvel alle neuen Filme und Serien der kommenden Phase 4 bekannt gegeben. In der ursprünglichen Planung sollte „Loki“ im Frühling 2021 erscheinen. Der Release-Termin schob sich aufgrund der Corona-Pandemie um wenige Wochen nach hinten.

Die Dreharbeiten begannen im Januar 2020, die Produktion musste im März aber unterbrochen werden, als die Pandemie in den USA ausbrach. Im September konnten die Stars wieder ans Set zurückkehren und die letzten Aufnahmen abdrehen. Wegen dieser Unterbrechung wurde der Serienbeginn von Frühling 2021 auf Mai verlegt.

Mini-Serie mit sechs Episoden

„Loki“ ist als Mini-Serie aufgelegt. Die erste (und vielleicht einzige) Staffel besteht aus sechs Folgen mit einer wahrscheinlichen Dauer von jeweils circa 60 Minuten.

Die Serie ist ab Mai auf der Streaming-Plattform Disney+ verfügbar. Der Spaß der vielen Marvel-Serien kommt allerdings mit einem Preis. Die Kosten für den Streamingdienst Disney+ werden im kommenden Jahr deutlich erhöht. Ab Februar steigt der monatliche Preis von 6,99 Euro auf 8,99 Euro.

Marathon der Marvel-Serien

2021 startet ein wahrer Marathon von Marvel-Serien auf der Plattform. Im Januar beginnt die Sendung „WandaVision“ mit Elizabeth Olsen (31) und Evan Peters (33). Nur zwei Monate später startet „The Falcon and the Winter Soldier“ mit Anthony Mackie (42) und Sebastian Stan (38) und wiederum zwei Monate danach das „Thor“-Spinoff „Loki“ mit Tom Hiddleston (39) in der Hauptrolle.

In der zweiten Jahreshälfte folgen die Produktionen „What if …?“ und „Hawkeye“. Nachdem für Marvel-Fans schrecklichen Jahr 2020 folgt demnach ein großartiges Jahr voller neuer Highlights mit altbekannten Helden.