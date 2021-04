„Loki“ mit Tom Hiddleston: Hier ist der neue Trailer

05.04.2021 16:10 Uhr

Hollywoodsstar Tom Hiddleston kehrt als Loki zurück. Disney + widmet ihm eine eigene Serie. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

Im brandneuen Trailer zu Marvel Studios‘ „Loki“ findet sich der herrschsüchtige Gott des Schabernacks, der sich mithilfe des Tesserakts aus dem Staub machen konnte, nun wie ein Fisch auf dem Trockenen in einer Welt voller Probleme mit der bürokratischen TVA (Time Variance Authority) wieder.

Das neueste Disney+ Original startet am 11. Juni 2021 exklusiv auf Disney+. Hier ist der neue Trailer!

Diese Stars sind auch dabei

In der Marvel Studios‘ Serie „Loki“, die nach den Ereignissen von „Avengers: Endgame“ spielt, tritt der Gott des Schabernacks aus dem Schatten seines Bruders hervor. Tom Hiddleston kehrt in der Rolle des Titelhelden zurück, an seiner Seite sind Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant zu sehen. Regie führt Kate Herron, Hauptautor ist Michael Waldron.

