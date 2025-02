Sechs neue Folgen „LOL: Last One Laughing“ geht im April in die sechste Runde

Alle "LOL"-Teilnehmerinnen und - Teilnehmer auf einem Bild. (obr/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 16:30 Uhr

Die sechste Staffel von "LOL: Last One Laughing" startet am 17. April. Das gab Prime Video jetzt bekannt. Schafft Hazel Brugger im vierten Anlauf endlich den Sieg?

Das Startdatum für die sechste Staffel von "LOL: Last One Laughing" steht fest. Wie Prime Video bekannt gab, werden ab dem 17. April insgesamt sechs Folgen mit je zwei Episoden pro Woche veröffentlicht. Gastgeber Michael Bully Herbig (56) versammelt auch in der neuen Staffel wieder eine bunte Riege an Stars.

Comedian Hazel Brugger (31) versucht bereits im vierten Anlauf den Sieg nach Hause zu holen. Comedy-Kollege Ralf Schmitz (50) tritt zum zweiten Mal an. Schlager- und Showmaster Giovanni Zarrella (46), die Schauspieler Florian David Fitz (50) und Jürgen Vogel (56) sowie Entertainer Riccardo Simonetti (31) geben dagegen ihr Debüt in der erfolgreichen Show. Auch Comedian und Moderator Till Reiners (39), Moderatorin Ariane Alter (38), Comedian und Moderator Lutz van der Horst (49) sowie Comedienne und Autorin Helene Bockhorst (37) treten zum ersten Mal an.

Bewährtes Konzept mit Michael Bully Herbig

Das Format bleibt seinem erfolgreichen Konzept treu: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von 40 Kameras dabei beobachtet, wie sie versuchen, ihre Konkurrenten zum Lachen zu bringen – während sie selbst keine Miene verziehen dürfen. Wer zweimal lacht, muss die Show verlassen. Am Ende wartet auf den Gewinner ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

"Jede Staffel hat ihren eigenen Charme, davon lebt LOL", erklärt Gastgeber Michael Bully Herbig. "Die Zusammenstellung des Ensembles ist immer wieder auch ein Experiment. Während der Show haben wir keinen Einfluss auf das, was die Gäste so alles anstellen. Das macht jede Staffel so besonders und überraschend!"

Zuletzt sorgte das Halloween-Special von "LOL" im Oktober für Begeisterung. In drei Folgen traten die Stars in vier Teams gegeneinander an: die Tokio-Hotel-Musiker Bill und Tom Kaulitz (35), die Comedians Mirja Boes (53) und Torsten Sträter (58), Moderatorin Palina Rojinski (39) und Komiker Olaf Schubert (57) sowie Schauspielerin Annette Frier (50) und Sänger Sasha (53). Den Sieg sicherten sich überraschend die Tokio-Hotel-Zwillinge.