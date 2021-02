Lola Weippert: Blitzhochzeit mit einem Fremden!

24.02.2021 22:30 Uhr

Lola Weippert ist ein Teil der vierzehnten Staffel von „Let's Dance". Die hübsche Blondine war fünf Jahre lang Moderatorin beim Stuttgarter Radio-Sender BigFM, während dieser Jahre erlebte sie einige verrückte Dinge. Unter anderem heiratete sie einen wildfremden Mann!

Ende Februar geht es los! „Let’s Dance“ geht in die 14. Runde und mit dabei ist unter anderem Fernseh- und Radiomoderatorin Lola Weippert. Jahrelang moderierte sie die Morningshow des Senders BigFM.

Letztes Jahr verließ die 24-Jährige den Stuttgarter Radiosender, um beim Fernsehen groß Jobs unter den Nagel reißen wie die große Wiedersehensshow der zweiten Staffel von „Prince Charming – Das große Wiedersehen“ sowie die dritte Staffel von „Temptation Island – Versuchung im Paradies“. Ihre Zeit bei BigFM wird sie wohl niemals vergessen. Ein Grund dafür könnte ihre spontane Blitz-Hochzeit in Las Vegas gewesen sein.

Erst Blind-Date dann Hochzeit

Letztes Jahr hing Lola Weippert ihren Job als Radiomoderatorin bei BigFM an den Nagel. Kurz vor ihrer Kündigung im Januar 2019 ließ sich die 24-Jährige auf ein total verrücktes Experiment ein. Lola musste mit einem wildfremden Mann nach Las Vegas reisen, dort ein Lady-Gaga-Konzert besuchen und im Anschluss heiraten. Männliche Radiohörer hatten die Möglichkeit sich zu bewerben. Doch mit aussuchen, wer ihr zukünftiger Ehemann sein soll, durfte Lola nicht. Klingt wirklich irre oder?

Er ist der Auserwählte

Am Ende fiel die Wahl auf Florian Miesen (26). Er konnte sich unter tausenden Bewerbern die Chance auf ein Blind-Date inklusive Blitzhochzeit sichern. Aus einem lustigen Spaß wurde plötzlich ernst. Das Lola und Florian sich wirklich ineinander verliebten, damit hätte wohl niemand gerechnet. Bis heute sind die zwei ein glückliches Paar! Im Interview mit der „Bild-Zeitung“ berichtet Lola über ihre verrückte und zugleich super romantische Liebesgeschichte.

Es war Liebe auf den ersten Blick

Welche Gedanken hatte die 24-Jährige als sie ihren Auserwählten das aller erste Mal gesehen hat? Für Lola war sofort klar: „Das ist er.“ Und auch Florian war auf Anhieb begeistert von der Blondine. Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick, wie Lola verrät. Die zwei Turteltauben haben sich auf Anhieb gut verstanden. Zwischen ihr und Florian herrschte von Anfang an eine lockere und lustige Stimmung. „Ich merkte sehr schnell, dass Flo ist wie ich, nur in männlich. Für uns war es also schnell eine große Freude, für die Anderen ein großes Leid“, plaudert Lola aus.

Ihr erster Kuss

Bereits in Las Vegas merkten Lola und Florian, dass sie eine ganz besondere Verbindung zueinander hatten. Kein Wunder also, dass ihnen der traditionelle Hochzeitskuss nach dem Ja-Wort nichts ausmachte. Der zweite Kuss folgte dann bei ihrem privaten zweiten Treffen in Florians Heimatstadt Köln. Wer sich Lolas und Florians irre Aktion selbst anschauen möchte: Das Video zu ihrer Blitzhochzeit gibt es auf YouTube.

Gefunkt hat es erst in Deutschland

Die zwei haben sich nicht gesucht, aber dennoch gefunden. Wirklich gefunkt, hat es aber erst bei ihrer Rückkehr in Deutschland. Nachdem Lola und Florian nach ihrer fünftätigen Reise wieder zurück in ihrer Heimat waren, merkten sie erst wie sehr sie sich vermissten. Im „Bild“-Interview erzählt sie: „Die erste Nacht zurück in Deutschland und getrennt voneinander, haben wir erst einmal vier Stunden telefoniert. Bereits am Wochenende darauf habe ich ihn in Köln besucht und danach war die Sache geritzt.“

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Ist Lolas und Florians Hochzeit auch in Deutschland gültig? „Nein, unsere Hochzeit nicht. Es gibt auch die Möglichkeit in Las Vegas so zu heiraten, dass es auch in Deutschland anerkannt wird. Aber es sagt ja keiner, dass wir das nicht noch nachholen“, so Lola gegenüber der „Bild“. Ob die zwei sich wieder für eine Hochzeit in der Casino-Stadt Las Vegas entscheiden bleibt offen. Derzeit führen die Turteltauben noch eine Fernbeziehung. Die Moderatorin lebt in Berlin und Florian in Köln. Eine gemeinsame Zukunft ist aber definitiv geplant.

Eine irre Love-Story von denen sie noch ihren Enkelkindern erzählen werden!

(TSK)