Lola will die blauen Haare nicht mehr: Dann vergeht ihr das Lachen

Dienstag, 2. Juli 2019 21:40 Uhr

Instagram-Influencerin Lola Faith (18) hat über 59.000 Abonnenten, doch nach ihrem sagenhaften Frisuren-Desaster in einem Live-Video, dürften es wohl noch einige Follower mehr geworden sein.

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die US-Amerikanerin Lola Faith ihren Followern verschiedenste Frisuren. Besonders in Sachen Haarfarbe zeigt sie sich dabei besonders experimentierfreudig. Ihr aktuellster Versuch die Haare zu färben, ging vergangene Woche allerdings ordentlich schief. Das Spektakuläre dabei: die missglückte Aktion übertrug die 18-jährige in einem Live-Video. Was für eine Blamage!

Quelle: instagram.com



Der Plan des Mädchens war eigentlich ihre blaue Mähne zu bleichen. Aus diesem Grund, verteilte die New Yorkerin ordentlich Chemie in ihren Haaren. Das Haarefärben schädlich ist, dürfte jedem klar sein.

Auf Lolas Kopf wirkte sich das schädliche Chemie-Gemisch allerdings so extrem aus, dass am Ende gar keine Haare mehr übrig waren! Plötzlich hatte Lola eine Glatze.

Nachdem die US-Amerikanerin das Handtuch abnahm, kämmte sie zunächst versuchsweise durch ihre Haare. Dabei stellte sie fest, dass sich ihre komplette Mähne quasi vom Kopf kämmen lässt. Minutenlang starrt sie völlig entsetzt und mit offenem Mund in die Kamera. Schließlich sammelt sie sich und entfernt die Reste des Färbemittels sowie die Haare selbst unter der Dusche. Dass ihr dabei die Tränen kamen, kann wohl jede Frau nachvollziehen.

Mittlerweile scheint Lola Faith ihre Glatze akzeptiert zu haben. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie jedenfalls mehrere aktuelle Bilder davon. Das nächste mal geht sie dann wohl hoffentlich zum Friseur anstatt selbst Hand an ihre Haare zu legen.