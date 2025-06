Musik Lola Young veröffentlicht neues Album ‚I’m Only F****** Myself‘ im September

Lola Young - The Ivors 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 14:00 Uhr

Lola Young wird am 19. September ihr drittes Studioalbum ‚I’m Only F****** Myself‘ veröffentlichen.

Die Messy-Hitmacherin hat ihr nächstes Studiowerk zusammen mit der neuen Single ‚Not Like That Anymore‘ angekündigt, die am Freitag (20. Juni) veröffentlicht wird.

In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Lolas kommendes drittes Album verkörpert emotionales und musikalisches Wachstum. Es ist ein helles, berührendes Werk, das oft ins Dunkle und Raue abtaucht, aber durch Lolas kompromisslose Haltung ausgeglichen wird, die sich nicht scheut, offen zu sagen, was sie fühlt.“ Weiter heißt es: „I’m Only F****** Myself erforscht Themen der Selbstsabotage und nutzt Laster wie Sex und Drogen als eine Form des Eskapismus, der schnell in Nihilismus umschlagen kann.“ Fans haben bereits den ansteckenden Ohrwurm One Thing gehört. ‚I’m Only F****** Myself‘ folgt auf 2024’s Top 20 LP ‚This Wasn’t Meant for You Anyway‘.

Die 24-jährige Sängerin sammelt fleißig Auszeichnungen und wurde am 17. Juni mit dem ASCAP Vanguard Award geehrt, um ihre wachsenden Erfolge zu würdigen. Die ASCAP-Auszeichnung folgte auf den Rising Star Award, den Lola bei den diesjährigen Ivor Novellos erhielt.