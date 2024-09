Musik Lou Reed: ‚Why Don’t You Smile Now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65‘ erscheint im September Ein Album mit den Singles von Lou Reed, das die Songwriting-Werke des verstorbenen Künstlers vor seiner Zeit bei The Velvet Underground zusammenfasst, soll bald erscheinen. ‚Why Don’t You Smile Now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65‘ wird am 27. September erscheinen und enthält die Songs, die der Sänger bei Pickwick Records geschrieben hat, darunter ‚The […]