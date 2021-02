05.02.2021 19:00 Uhr

Look der Woche: Hailey Bieber

Fashion-Ikone Hailey Bieber schlendert kürzlich ganz lässig durch die Straßen von Los Angeles. Das Model fällt durch ihren ausgefallenen Look sofort auf. Vor knalligen Farben hat die 24-Jährige definitiv keine Angst.

Fashionistas aufgepasst! Topmodel Hailey Bieber (24) zeigt weiß wie es geht und ist somit unser Look der Woche! Die Frau von Megastar Justin Bieber (26) gilt als absolutes Styling-Vorbild und das zu Recht. Das Model ist ein großer Fan von lässigen und androgynen Outfits. Für Hailey muss es nicht immer eng und sexy sein. Seit ihrer Ehe mit Justin trägt Hailey am liebsten den angesagten Oversize-Look.

Pretty in green

Eine knallgrüne Lederweste dazu eine ebenfalls knallgrüne Tasche des Luxuslabels Bottega Veneta (Preis 3.200 Euro) und die grünen Trend-Sneaker Jordan 1. Wer hier nicht hinschaut, ist selber schuld. Haileys stylishe Designertasche macht nicht nur uns super neidisch. Das italienische Designerlabel Bottega Veneta hat in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Stars wie Kylie Jenner, Shirin David und Caro Daur sind schon lange Fan der Luxusmarke. Das gute Stück hat einen stolzen Preis, aber für diesen Look scheint er sich wirklich zu lohnen.

Sie ist die Queen der Farbkombinationen

Hailey Bieber ist die Queen der Farbkombinationen. Sie weiß genau, wie sie ihre modischen Accessoires gekonnt in Szene setzt. Ihr restliches Outfit besteht aus einer weiten schwarzen Lederhose und einem schwarzen Oversize Pullover. Die 24-Jährige macht alles richtig, denn mit der Schlichtheit ihres Looks lenkt Hailey nicht von ihren knallgrünen Eyecatchern ab. Mit diesem Outfit ist das Topmodel definitiv überall der Hingucker.

So sah Hailey früher aus

Im Gegensatz zu früher hat das Topmodel in Sachen Styling eine 180 Grad Wendung hingelegt. Früher liebte sie hohe High Heels und kurze Hotpants. Heute trägt das Model lieber Oversize Hosen, Sneaker und weite Hoodies. Ob das an ihrer Beziehung zu Justin Bieber liegt? Schließlich ist der Sänger mit einer Körpergröße von 1,75 nur vier Zentimeter größer als seine Frau Hailey. Egal: In beiden Looks macht die 24-Jährige eine unglaublich gute Figur.

Galerie

Die neue It-Bag 2021

Und nochmal zurück zur teuren Tasche…Vergesst Louis Vuitton, Gucci und Dior. Die neue It-Bag 2021 ist die „The Chain Casette“ des italienischen Designers Bottega Veneta. Wer also voll im Trend sein möchte, sollte sich das begehrte Teil unbedingt zulegen. Wenn man’s kann natürlich. Denn die geflochtene Umhängetasche aus Nappaleder kostet stolze 3.200 Euro. In den letzten Jahren hat sich das Luxuslabel zu einer der angesagten High-Fashion-Brands etabliert. 2019 machte Bottega Veneta einen unfassbaren Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.

(TSK)