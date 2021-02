Look der Woche: Kourtney Kardashian

19.02.2021 19:00 Uhr

Da es derzeit keine Auftritte auf dem roten Teppich gibt, setzen sich die Stars eben auf dem Weg ins Restaurant in Szene. So auch Kourtney Kardashian.

Ups! „Keeping up with the Kardashians„-Star Kourtney Kardashian (41) hätten wir in diesem extravaganten Black and White Look fast nicht erkannt. Auf dem Weg zum schicken Dinner in Los Angeles erinnert sie uns ein bisschen an Cruella de Vil aus Hunterundein Dalmatiner.

Cruella de Vil meets Fashion

Reality-Star Kourtney Kardashian hüllt sich für einen Restaurantbesuch in einen schwarz-weiß gemusterten Ledertrenchcoat. Dazu trägt sie eine Wide Leg Hose und spitz zulaufende Ankle Boots. Ihre Haare trägt die Dreifach-Mama wie gewohnt glatt und extra lang. Auf Farben hatte Kourtney Kardashian diese Woche wohl keine Lust. Kein Problem, denn viele Farben braucht es bei ihrem Look nicht. Die konträre Farb-Kombination Black and White ist dieses Jahr wieder richtig angesagt. Cruella de Vil meets Fashion lautet das Motto.

Schwarz-Weiß geht immer

Schwarz-Weiß ist in der Mode langweilig? Von wegen! Die klassische Farbkombination geht einfach immer. Durch die richtigen Teile wirkt der monochrome Look stets interessant und alles andere als lahm. Denn Gegensätze ziehen sich an. So ist es bei den Farben Schwarz und Weiß. Das beweist uns diese Woche Kourtney Kardashian. Das Highlight ihres Outfits ist ihr raffinierter schwarz-weiße Ledertrenchcoat à la Cruella de Vil. Durch sein ausgefallenes Design ist er trotz seinen schlichten Farben ein absolutes Fashion Statement. Ein zeitloses Teil, das sofort zum Nachshoppen anregt.

Kourtneys Lieblingslook

Nicht nur wir scheinen ein absoluter Fan von Kourtney Kardashians schwarz-weißem Ledermantel zu sein. Die 41-Jährige liebt ihr Outfit scheinbar so sehr, dass sie es sogar schon vor über einem Jahr getragen hat. Bei Stars eine absolute Seltenheit. Denn normalerweise tragen sie ihre Outfits einmal und nie wieder. Von Kourtney können sich viele Promis eine Scheibe abschneiden, denn die „Keeping up with the Kardashians“-Schönheit setzt auf Nachhaltigkeit und hat offensichtlich kein Problem damit, ihre Looks öfter zu tragen. Wirklich klasse, liebe Kourtney!

Galerie

Das It-Piece zum Nachshoppen

Wer jetzt Lust auf den cleanen Schwarz-Weiß Look bekommen hat, dem zeigen wir günstige Alternativen zu Kourtney Kardashians It-Piece. Bei ASOS zum Beispiel gibt es einen Black and White Mantel mit Hahnentrittmuster für circa 70 Euro. Wer es etwas teurer und extravaganter mag, sollte bei Farfetch stöbern. Dort gibt es derzeit einen Ledermantel von Barbara Bui, im Sale. Wichtig bei dem Hell-Dunkel-Look: Keine grellen Farben kombinieren, sondern bei gedeckten Tönen wie braun, beige oder grau bleiben.

(TSK)