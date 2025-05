Stars Lorde über Geschlechtsidentität: ‚An manchen Tagen bin ich eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin‘

Bang Showbiz | 16.05.2025, 11:00 Uhr

Lorde fühlt sich „geschlechtlich in der Mitte“.

Die ‚Royals‘-Hitmacherin fühlt sich „resistent“ dagegen, ihr Geschlecht zu etikettieren, hat aber das Gefühl, dass sie Tage hat, an denen sie eine Frau ist und andere, an denen sie ein Mann ist. Und sie das Gefühl hat, dass ihre Identität „expansiver“ geworden ist.

Die erste Zeile auf Lordes kommendem Album ‚Virgin‘ lautet: „Some days I’m a woman/Some days I’m a man.“ Auf Deutsch bedeutet das: „An manchen Tagen bin ich eine Frau/An manchen Tagen bin ich ein Mann.“ Und auf die Frage, wie sie sich jetzt identifiziere, sagte sie dem Magazin ‚Rolling Stone‘: „Chappell Roan hat mich das gefragt. Sie sagte: ‚Also, bist du jetzt nicht-binär?‘ Und ich dachte mir: ‚Ich bin eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin.‘ Ich weiß, dass das keine sehr befriedigende Antwort ist, aber es gibt einen Teil von mir, der sich wirklich dagegen sträubt, mein Geschlecht in eine Schublade zu stecken.“

Später fügte Lorde hinzu: „Mein Geschlecht wurde viel expansiver, als ich meinem Körper mehr Raum gab.“ Lorde erinnerte sich in dem Gespräch auch an das Tapen ihrer Brust und das intensive Gefühl, das sie verspürte, weil es „keine dauerhafte Lösung“ war. Die 28-jährige Sängerin schrieb einen Song mit dem Titel ‚Man of the Year‘ und versuchte dabei, eine Version von sich selbst zu visualisieren, die „vollständig repräsentativ“ dafür war, wie sich ihr Geschlecht in diesem Moment anfühlte. Und sie sah sich selbst in Herrenjeans, einer Goldkette und Klebeband auf ihrer Brust. Sie fügte hinzu: „Ich ging zum Schrank, holte das Klebeband heraus und habe es selbst gemacht. Ich habe dieses Bild, auf dem ich mich selbst anstarre. Ich war blond. Es hat mich erschreckt, was ich sah. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich fühlte, wie etwas aus mir herausbrach. Es war verrückt. Es war etwas Zerklüftetes. Da war diese Gewalt.“