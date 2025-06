Stars Lorde wegen ‚Aufruhr‘ von Polizei mit Festnahme gedroht

Bang Showbiz | 26.06.2025, 18:00 Uhr

Lorde wurde von der Anti-Terror-Einheit der Polizei mit einer Festnahme gedroht.

Die 28-jährige Sängerin wollte das Musikvideo zu ‚What Was That?‘ im Washington Square Park in New York drehen. Doch nachdem sie darüber in ihrer Instagram-Story gepostet hatte, kam eine derart große Menschenmenge zusammen, dass die Polizei die Aktion abbrach – und Lorde deutlich warnte.

In der ‚Late Show with Stephen Colbert‘ sagte sie: „Die Anti-Terror-Einheit war sehr bestimmt und sagte mir, wenn ich den Platz betrete, würde ich wegen Aufruhr festgenommen.“ Die ‚Royals‘-Sängerin „konnte stundenlang nicht auftauchen“, kehrte aber später zurück, um das Video unter Zeitdruck zu drehen. „Ich kam später wieder, sie sagten: ‚Du darfst raus, du hast einen Versuch.'“ Was viele – auch die Polizei – zu diesem Zeitpunkt aber nicht wussten: „Es war die Veröffentlichung meiner ersten Single vom Album – und wir haben gleichzeitig das Musikvideo gedreht, das 24 Stunden später erscheinen sollte. Es musste alles sehr schnell geschnitten werden. Da mussten viele Dominosteine richtig fallen. Die NYPD war dabei definitiv ein Stolperstein.“

Die New Yorker Polizei bestätigte später den Einsatz: „Am Dienstag, dem 22. April 2025, gegen 18:47 Uhr wurden Beamte über ein nicht angemeldetes Ereignis im Washington Square Park informiert. Für eine Konzertveranstaltung in einem New Yorker Park ist eine Genehmigung für Ton- und Parknutzung erforderlich. Diese Person hatte keine. Die Organisatoren wurden aufgefordert, die Veranstaltung zu beenden, und verließen den Ort.“